Grantchester - odvážný seriál na Epic Drama

04.10.2022 10:19

Grantchester leží od Cambridge co by kamenem dohodil. Píše se rok 1953 a právě zde žije mladý reverend anglikánské církve Sidney Chambers. Jeho život by mohl být zcela poklidný, to by ovšem nesměl mít slabost pro ženy, jazz a whisky.

Když se k tomu všemu přidá vražda, problémy jsou na světě. A tak se mladý služebník Boha s nehezkými vzpomínkami na válku ocitá v kolotoči zrady a lží. Neztratí však hlavu, během vyšetřování vytvoří neobvyklou dvojici se světem unaveným detektivem Geordiem Keatingem a vypraví se tak na vzrušující cestu po stopách zločinu. Přidáte se? První série kriminálního dramatu Grantchester startuje na Epic Drama již 5. října 2022, druhá pak 26. října.

▲ Seriál Grantchester uvidíte na Epic Drama (foto: Viasat)

Inspirace ve skutečném světě

Sidney Chambers je ve Velké Británii populární postavou již desítky let. Značně nekonvečního reverenda vytvořil spisovatel James Runcie v padesátých letech a jako předobraz pro postavu zřejmě použil různé aspekty ze svého vlastního života. Spisovatelův otec byl totiž biskup, který dokonce působil jako arcibiskup v Canterbury v době, kdy se ženil Karel III. s Dianou. Sidney Chambers přebírá z Runcieho otce i další charakteristiky, vkus či zkušenosti z války. A co víc, producent seriálu, Diederick Santer, má za otce také biskupa, který mu dokonce pomáhal při scénáři.

Vesnice Grantchester působí v románu i seriálu zcela idylicky, až se nechce divákům uvěřit, že je skutečná. S tím by ale nesouhlasilo jejích 540 obyvatel a ani místní rodák David Gilmour z kapely Pink Floyd. Místní obyvatelé se dokonce zapojovali do natáčení jako komparzisté.

Představitel hlavní role má s hrdinou také mnoho společného

Hlavní roli v seriálu ztvárnil James Norton, kterého mohou diváci znát ze seriálu Šťastné údolí. Ani jemu samotnému není teologie cizí, protože ji studoval přímo v Cambridge. K nelibosti jeho učitelů jej však více táhlo divadlo. Studium mu ale pomohlo získat roli během konkurzu k seriálu.

▲ Seriál Grantchester uvidíte na Epic Drama (foto: Viasat)

Herec vzpomíná na některé scény z natáčení, které byly velmi autentické. Například záchrana ženy z hořícího domu. Také epizody, kdy se hlavní postava utápí v lahvi alkoholu a bojuje s válečnými vzpomínkami, nedělaly herci potíže a zvládl je bravurně.

Úspěšná série

Grantchester je velmi odvážným seriálem, který propojuje duchovní sféru s nešvary světského světa. I proto byla první šestidílná série tak úspěšná. Jen ve Velké Británii ji sledovalo průměrně 6,6 milionu diváků. Vzniklo tak pokračování, které se natáčelo v Londýně, kde Sidney a Geordie opět bojují proti zločinu. Buďte s nimi přitom od středy 5. října na Epic Drama.

zdroj: Viasat