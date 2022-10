JOJ Plus slaví 14. narozeniny

05.10.2022 17:15

DNES!

Dnes je významný den pro televizní skupinu JOJ. Přesně před 14 lety byla spuštěna televizní stanice JOJ Plus, která měla později zkrácený a familiární název PLUSka a po redesignu se v roce 2020 vrátila k původnímu názvu JOJ Plus.

JOJ Plus je nejstarší menší televizní stanice hlavního programu TV JOJ.

Stanice JOJ Plus vstoupila na trh v roce 2008 s cílem oslovit starší publikum. Postupně se měnila vysílací struktura a programovým schématem se zaměřila na mladší a dynamické publikum.

Celý narozeninový měsíc bude JOJ Plus přinášet "narozeninový" program. Dnes 5.10.2022 ve 20:30 hodin odvysílá oscarovou sci-fi komedii "Návrat do budoucnosti". Další středy bude na JOJ Plus pokračovat kompletní filmová trilogie. Druhá polovina narozeninového večera bude patřit životopisnému britskému snímku "Steve Jobs" u příležitosti výročí úmrtí slavného vizionáře.

V sobotu 8.10.2022 ve 20:30 hodin JOJ Plus nabídne populární francouzskou filmovou sérii "Taxi", kterou od 4.11. vystřídá akční série "Rychle a zběsile". Narozeninový měsíc stanice uzavře speciální premiérovou minisérií "Klondike", kterou odvysílá během nedělního a pondělního večera 30. a 31.10.2022 ve 20:30 hodin.

Z premiérových filmů JOJ Plus uvede nejnovější případ "Marco" ze slavné skandinávské kriminální série "Oddělení Q", na kterou se mohou diváci těšit v úterý 29.11. ve 20:30 hodin. JOJ Plus také ve čtvrtek 24.11. odvysílá snímek "Dáma ve zlatém", skutečný příběh ženy, která musela během druhé světové války utéct z Vídně, přičemž o 60 let později se pustí do jednoho z nejznámějších restitučních soudů v historii.

V příštích týdnech JOJ Plus také odvysílá příběh astronautky, jediné ženy vesmírné mise "Proxima", příběh z vězeňského prostředí, ve kterém odsouzenci naděje na nový život přinese výcvik divokého "Mustanga", nebo výjimečný romantický příběh "Útěk za Grace".

Během dvou listopadových svátků připravuje JOJ Plus animovaný hit "Addamsova rodina", dušičkový premiérový mexický animák "Velké přání", snímek "Králové hor" a další tituly.

V průběhu vánočních svátků JOJ Plus odvysílá také seriálové klasiky jako "Arabela" či "Slovácko sa nesúdi". V příštím roce přinese PLUSka další nesmrtelné seriály jako "Sanitka", "30 případů majora Zemana", "Chalupáři", "Chlapci a chlapi" či "Malý pitaval z velkého města".