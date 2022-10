Seriál Mister Mayfair z produkce FilmBox Original brzy na FilmBox Premium

06.10.2022 13:45

DNES!

Gangsterka s prvky komedie se bude od listopadu vysílat výlučně na kanále FilmBox Premium, již předtím ale bude dostupná přes online službu FilmBox+.

Max v podání Armanda Assanteho je gentleman starosvětského šarmu a elegance, do kterého by nikdo neřekl, že se po desítky let pohyboval v newyorském podsvětí. Zločinu dal vale a odešel do Londýna, kde se usadil ve vyhlášené čtvrti Mayfair a otevřel hudební klub, čímž si splnil svůj dávný sen. Jenže minulosti, jakou má za sebou Max, nelze jen tak utéct. Napínavou zápletku, spoustu akce i Assanteho charisma a zručné herectví si čeští diváci mohou užívat každé pondělí od 7. listopadu na programu FilmBox Premium. Ovšem již od začátku října bude Mister Mayfair ke zhlédnutí prostřednictvím streamovací služby FilmBox+ - zprvu prvních pět epizod a postupně další.

▲ Seriál Mister Mayfair (foto: FilmBox/SPI)

Maxe totiž čeká smrtelné nebezpečí a spousta divoké akce, ale také nečekaná romance i další zvraty. Například z čistého nebe spadne jeho vnučka, o jejíž existenci do té doby nevědel,

v Londýně se objeví jeho bývalí „kolegové“ ze zámoří nebo se Max nechtěně zaplete s ruskou mafií. Hlavní hrdina desetidílného seriálu z produkce FilmBox Original si tedy rozhodně neužívá poklidného stáří. Maxův příběh ostatně na obrazovky přenesl francouzský režisér Philippe Martinez, který režíroval půltucet filmů a desítky snímků produkoval, většinu z nich tvoří akční dramata s hvězdami, jako je Val Kilmer, Jean-Claude Van Damme nebo Wesley Snipes.

▲ Seriál Mister Mayfair (foto: FilmBox/SPI)

A také Armand Assante, se kterým se Martinez na place potkal již několikrát. Assante patří mezi ten druh herce, kterého člověk zná takříkajíc od vidění, ale jen zarytí fanoušci jménem. V různých úlohách, nejen v těch hlavních, totiž Assante účinkoval ve více než sto filmech, namátkou 1492: Dobytí ráje (1992), Soudce Dredd (1995) či Americký gangster (2007), a v bezmála dvaceti seriálech včetně devadesátkové Pohotovosti. A přestože doma na polici nemá vystavenou sbírku Oscarů, může se chlubit soškou Emmy za hlavní roli ve snímku Mafi?án (1996). Navíc se angažoval v dlouhé řadě humanitárních projektů na Balkáně a ve Střední Asii a spoluvlastní značku doutníků.

zdroj: SPI