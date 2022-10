Televize Seznam natočila seriál z mysliveckého prostředí Revír

11.10.2022 18:12

Na jaře roku 2023 čeká diváky u televizních obrazovek nový osmidílný komediální seriál Revír. V hlavních rolích se představí David Prachař, Jaromír Dulava, Marek Taclík, Kristína Svarinská, Linda Rybová, Jitka Sedláčková, Ondřej Pavelka, David Matásek a mladý herecký talent Antonín Mašek.

Seriál se natáčel v malé vesničce Skřivaň ve Středočeském kraji, která se tak na měsíc proměnila v živé kulisy fiktivního mysliveckého sdružení. Seriálem pokračuje úspěšná spolupráce s uměleckou a hudební skupinou Gruppo Salsiccia, jenž svým hitem Mistři světa ozdobila oblíbenou třetí sérii seriálu Lajna.

„ Natáčení komediálního seriálu z mysliveckého prostředí je už samo o sobě zárukou toho, že se člověk určitě nudit nebude. Když se k tomu přidají herci, o kterých sníte, bydlení na zámku a natáčení v jediné vesnici, která nabízí všechny potřebné lokace, máte zaděláno na parádní letní tábor. Až na ty ranní nástupy to byla jízda, na kterou budeme všichni ještě dlouho vzpomínat ,“ shodují se tvůrčí složky seriálu.

▲ Zleva Marek Taclík, Jaromír Dulava, David Prachař, Antonín Mašek (foto: Matěj Kasal)

„ Scénář je napsaný zábavně, chytře, není urážlivý. Je to osm půlhodinových dílů, což vyžaduje udržet napětí, aby to diváky bavilo, příběh se musí dávkovat a musí gradovat. Tím, že dominantní myšlenkou jsou myslivci, kteří jsou pro Česko takovou zvláštností, myšleno v evropském kontextu, tak je to zajímavé, a hlavně velmi dobře napsané ,“ říká k seriálu jeden z hlavních herců David Prachař a k samotnému natáčení dodává: „ Výjimečné bylo zejména kvůli lokacím, které byly poměrně extrémní. Nořili jsme se do rybníka, běhali jsme v plné výzbroji, natáčeli jsme společně s myslivci a jejich psy. No a závěrem mě taky „mučili“. Celé natáčení bylo v exteriéru, nic jsme netočili v ateliérech, to je také jedinečné .“

▲ David Prachař (foto: Matěj Kasal)

O čem bude seriál Revír? Členové nejstaršího mysliveckého spolku v zemi čelí nejen divoké zvěři a milostným vášním, ale i mnohem horším katastrofám. Jejich revír je totiž ohrožen pytláckými investory. Parta nimrodů se tak musí spolehnout na starou loveckou moudrost, která jediná je může přivést na cestu k záchraně milovaného revíru.

