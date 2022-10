Nova Lady slaví své první narozeniny. Dárek ale dostanou její diváci

17.10.2022 14:07

DNES!

Zítra, 18. října, to bude přesně jeden rok, co Skupina Nova rozšířila svou nabídku tematických stanic o Nova Lady.

A protože si diváci na Nova Lady oblíbili především zahraniční romantické filmy a seriály, mohou se v předvečer ročního výročí stanice těšit na dárek v podobě programové novinky. Čeká je totiž první díl zbrusu nového romantického seriálu Moje malá princezna.

Nova Lady už rok divákům přináší rozmanitou nabídku zahraničních filmů a seriálů, ve kterých nechybí emoce, drama, romantika a láska. Mezi programové stálice patří seriály ze „světa bílých plášťů“. U diváků zabodoval například jeden z nejsledovanějších seriálů z lékařského prostředí posledních let Nemocnice New Amsterdam s charismatickým Ryanem Eggoldem.

▲ Moje malá princezna (foto: TV Nova)

Neméně úspěšná byla Nemocnice Chicago Med nebo seriál Dobrý doktor s Freddiem Highmorem v roli mladého, výjimečného, ale tak trochu „podivného“ chirurga. Na premiérové uvedení páté řady tohoto oblíbeného seriálu se diváci Nova Lady mohou těšit už 31. října. Skvěle si u diváků vedly také historické seriály jako Panství Downton, Poldark nebo Pan Selfridge. Bodovaly také zahraniční filmy jako Prázdninová láska, Láska odvedle, Potupa mé dcery nebo Zámky lásky.

Co ale u diváků Nova Lady vítězí na plné čáře, jsou romantické seriály. A proto si v předvečer svých prvních narozenin Nova Lady pro své diváky připravila překvapení a v pondělí 17. října odstartuje zbrusu nový romantický seriál Moje malá princezna. Osudy osmileté Öykü, která je na rozdíl od svých vrstevníků velmi empatická a intenzivně vnímá svět kolem sebe, a jejího otce Demira, budou moci diváci sledovat od pondělí do čtvrtka ve 20:15.

Nový seriál tak naváže na romantickou vlnu, která odstartovala na Nova Lady již 11. října novým seriálem s příznačným názvem Pomsta nebo láska. V něm diváci mohou sledovat nelehký osud okouzlující Dily, která těsně po svatbě přijde nešťastnou náhodou o svého milovaného manžela, a rozhodne se vzít spravedlnost do svých rukou. Ovšem aniž by to tušila, zamiluje se do vraha svého zesnulého muže. Bude její láska k němu silnější než touha po pomstě?

Pokračovat na Nova Lady v další sezoně budou samozřejmě i další oblíbené pořady, jako jsou reality show Vítejte doma nebo premiérový Život na jachtě: Pod plachtami. A na své si přijdou i fanoušci seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, jehož reprízy budou i nadále součástí odpolední programové nabídky Nova Lady.

zdroj: Nova