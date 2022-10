Media Club jako jednička na trhu zvyšuje ceny pro příští rok v průměru o 14 %

19.10.2022 14:49

Obchodní zastupitelství Media Club představilo novou obchodní politiku pro rok 2023. Jako jednička na trhu mezi media zastupitelstvími s průměrným TV share 38 %, podílem poslechu 41 % a 33% podílem stráveného času ve videoslužbách vstupuje do příštího roku s jedním televizním bundlem, možností cílit na 25 vydefinovaných cílových skupin a zavádí i eGRPs do každé kampaně, zaměřené na mladou cílovou skupinu.

Pro lepší orientaci klientů zároveň zachovává maximum z obchodní politiky z letošního roku, nemění se ani zastupovaná média. Míra inflace pro příští rok činí 11 až 18 %.

▲ Vladimír Pořízek z Media Clubu představuje výsledky (foto: FTV Prima)

„ Media Club je stabilní lídr na trhu mezi komerčními skupinami. Po úspěšné jarní sezóně přicházíme s podzimem, který je doslova zalitý sluncem. Umístili jsme se na první příčce ve sledovanosti se share 37,26 %, což je přesně o 10 p. b. více, než má konkurenční skupina ,“ říká s úsměvem komerční ředitel skupiny Prima Vladimír Pořízek a dodává: „ Už druhým rokem prodáváme video reklamu crossplatformě, tzn. že v rámci jedné objednávky spojujeme TV a online. Další oblastí, na kterou se příští rok zaměříme, je maximalizace zásahu a afinity u klientských kampaní s využitím nástrojů umělé inteligence a strojového učení .“

Strategickou cílovou skupinou Media Clubu nadále zůstává CS 15-69, která klientům umožňuje zasáhnout i bonitnější populaci, tzv. stříbrnou generaci. „ Podle aktuálních dat z MML tvoří aktuálně až třetinu všech zákazníků lidé ve věku 55-69 let. 80 % z nich denně sleduje televizi a 61 % rádo každý den poslouchá rádio. Díky širokému portfoliu našich médií dokážeme za 1 měsíc zasáhnout až 97 % této cílové skupiny, která má stříbrné vlasy, ale v peněžence se jí skrývá zlato ,“ říká komerční ředitel skupiny Prima Vladimír Pořízek.

▲ Share Media Club v. Nova Group (foto: FTV Prima)

Pro další rok Media Club zastupuje stejné televizní stanice jako v minulosti, ale každý klient má navíc možnost zvolit si z až 25 cílových skupin, pro které máme optimalizováno 25 bundlů.

„ Každou cílovou skupinu jsme si podrobně vydefinovali, zjistili jsme, jaké pořady ráda sleduje v televizi i online či jaké rozhlasové stanice ráda poslouchá. V novém roce bychom rádi klientské kampaně ještě více optimalizovali, abychom i divákům nabídli relevantní reklamní sdělení ,“ dodává Ladislav Dianiška, obchodní ředitel televizní divize společnosti Media Club.

Jedna z možností, jak efektivně oslovit zákazníky, je například formát červeného tlačítka. Klienti mohou geograficky cílit kampaně či využít znalosti o chování televize.

„ Stále zdokonalujeme možnost kampaní v rámci HbbTV. Letos jsme představili novinku MAX REACH, jež využívá synergie spotové televizní kampaně a HbbTV. Tato novinka využívá cílení, které pracuje s daty o televizních přístrojích - zda viděly nebo neviděly určený reklamní spot. Rebrandovali jsme také aplikaci Prima Letáky na Prima Nákupy. Klienti tak mohou v průběhu celého roku poutat nejen na aktuální nákupní akce, které inzerují v letácích, ale mohou pomocí červeného tlačítka nabídnout divákům také konkrétní slevu v podobě kupónu ,“ doplňuje Petr Hatlapatka, obchodní ředitel online divize společnosti Media Club.

Klienti Media Clubu mohou stejně jako v předchozích letech získat motivační slevy u televizních kampaní. Těm, kteří uzavřou objednávku kampaní na rok 2023 do 1. 12. 2022, bude aplikován off prime time koeficient na úrovni 0,85 a prime time index na úrovni 1,05. Ti, kteří uzavřou závazky na rok 2023 do 12. ledna, získají off prime time index 0,90 a prime time index na úrovni 1,05.

Cenovou hladinu mění i rádia

Kromě televizních stanic zastupuje Media Club i širokou škálu rádiových stanic, se kterými zasáhne až 62 % rádiové populace v ČR. Týdně pak zastupovaná rádia naladí 4 699 000 posluchačů ve věku 15-69 let. Media Club pro příští rok zvyšuje cenu rádiových spotů až o 8 % na národní a lokální úrovni.

„ Pro rok 2023 jsme se rozhodli selektivně upravovat ceník jednotlivých rádií podle jejich úspěšnosti a očekávaného trendu poslechu. Například Rádio KISS, které je nejdynamičtěji rostoucí, zdražuje nejvíce, přesto je oslovení posluchačů efektivnější a účinnější než u dalších celoplošných rádií ,“ upřesňuje Jan Čadek, obchodní ředitel rozhlasové divize Media Clubu.

Pro příští rok Media Club nadále zastupuje nejsilnější a nejúspěšnější rádiové značky, které klientům nabízí ve 4 variantách - Radio United Total je nejsilnější produkt na trhu, který maximálně zásahne populaci v ČR, Radio United Optimal - tato kombinace rádií se zaměřuje na zajištěné rodiny, Radio United Progressive cílí na mladší posluchače a jejich rodiny a Radio United Creative je produkt pro nekonečné kreativní plánování rádiové komunikace.

Stejně jako letos bude Media Club také v roce 2023 zastupovat prodej reklamy pro skupinu Prima jak na devíti televizních stanicích (Prima, CNN Prima NEWS, Prima COOL, Prima MAX, Prima KRIMI, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima SHOW a Prima STAR), tak v online projektech, tištěných časopisech, dále eventech pro veřejnost a v oblasti esportu ve spojení se společností PLAYzone. Media Club i nadále zastupuje také hudební stanice skupiny Óčko, kanály skupiny Barrandov, stanici Paramount Network, dětský kanál Nickelodeon a Nick Jr. a kanály zastupované společností Atmedia Czech. Z rozhlasových stanic nadále zastupuje Impuls rádio, Evropu 2, Frekvenci 1, Rádio KISS, Rádio BEAT, Country Rádio, Signál Rádio, Rádio SPIN, Rádio 1, Rock Zone, Rádio Bonton, Dance Rádio a Český Impuls.

