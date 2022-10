Voyo využívá 400 tisíc zákazníků v Česku a na Slovensku

19.10.2022 11:38

Exkluzivní obsah, původní projekty vlastní tvorby Voyo Originál, k nimž byli přizváni ti nejlepší tvůrci současnosti, největší nabídka českých filmů na trhu a živé vysílání stanic Nova Sport 1 a Nova Sport 2 nalákaly na Voyo v České republice a na Slovensku již přes 400 000 spokojených předplatitelů.

Ti v průměru tráví na Voyo více než 12 hodin týdně. Jeden z nejambicióznějších počinů tuzemské audiovize, který je letos nominován v anketě Křišťálová lupa v kategorii Projekt roku, má za cíl dosáhnout milionu předplatitelů v Česku a na Slovensku do roku 2026.

„ To, jak rychle se daří dosahovat našich ambiciózních cílů, dokazuje, že naše sázka na prémiový lokální obsah v kombinaci s nejpestřejší nabídkou českých filmů a špičkových akvizičních titulů, byla správnou volbou ,“ říká ředitelka programu TV Nova a Voyo Silvia Majeská a pokračuje: „ Velký dík patří nejen všem, kteří pracují na tom, že je Voyo tím, čím je, ale hlavně našim uživatelům. Potvrzuje nám to, že jdeme správnou cestou a zároveň je to pro nás závazek nepolevit z náročných kritérií, která sami sobě nastavujeme .“

▲ GUMY: David Švehlík a Richard Krajčo (foto: TV Nova)

Voyo nabízí nepřeberné množství českých filmů a seriálů, a to nejen současných, ale i z let minulých. Nechybí ani široká nabídka zahraničních filmů, seriálů a reality show s českým dabingem, a hlavně exkluzivní původní obsah pod značkou Voyo Originál. Tím vůbec prvním se stal nejdéle uváděný český seriál v televizní historii Ordinace v růžové zahradě 2, který se loni v září stal jedním z pilířů programové nabídky Voyo.

Historicky první minisérií z dílny Voyo Originál byl Případ Roubal režisérky Terezy Kopáčové. Ten získal dvě nominace na Českého lva. Následovaly jej neméně úspěšné série Guru, komediální Národní házená, veleúspěšná Iveta nebo Jitřní záře, která si čerstvě odnesla cenu za nejlepší seriál z 54. ročníku dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmanna v Ostrově.

„ Znáte to - když chcete být vyhledávaným společníkem, musíte být zábavný, přátelský, umět poutavě vyprávět, mít pro vaše okolí vždy něco překvapivého ,“ říká ředitel vývoje TV Nova a Voyo Michal Reitler a dodává: „ Zdá se, že diváci porozuměli našemu záměru. Zdá se, že co jim slibujeme, u nás skutečně nacházejí. Nerad bych byl neskromný, ale kdyby věděli, co v těchto dnech pro ně točíme, těšili by se .“

▲ KRÁL ŠUMAVY: Jan Nedbal (Bohumil Hasil) a Oskar Hes (Josef Hasil) (foto: TV Nova)

V příštím roce Voyo nabídne například druhou řada minisérie Iveta, akční thriller Extraktoři, který se aktuálně natáčí na tureckých lokacích, ve Zlíně se dokončuje komediální seriál Sex O'Clock. Ještě letos pak Voyo přinese komediální seriál Gumy s Richardem Krajčem a Davidem Švehlíkem v hlavních rolích a jeden z nejočekávanějších projektů letošního podzimu - minisérii Král Šumavy: Fantom temného kraje jednoho z nejúspěšnějších českých režisérů Davida Ondříčka. Ondříčkův předchozí film a cenami ověnčený Zátopek má Voyo v nabídce od 19. září, kdy by manželé Zátopkovi oslavili sté narozeniny. O týden později přibyl například film Poslední závod. Ještě letos pak uvede nejnavštěvovanější film českých kin Vyšehrad: Fylm.

„ Voyo chce stát vedle těch největších hráčů na trhu jako nejsilnější lokální služba, která nabízí uživatelům nejvíce českých filmů a seriálů. Je celosvětovým trendem, že si domácnosti předplácí více SVOD služeb. Očekáváme, že v roce 2025 to budou v průměru tři. Voyo chce být jednou z nich. Od tohoto cíle jsme doslova nadohled ,“ uzavírá Daniel Grunt, Chief Digital Officer CME.

zdroj: Nova