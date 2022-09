Atmedia: O prázdninách se daří dětským a filmovým stanicím

08.09.2022 12:13

Červenec a srpen jsou z hlediska televizní sledovanosti a chování televizních diváků specifickým obdobím, během nějž pravidelně zvyšují svůj podíl na sledovanosti tematické televizní stanice. Týká se to především těch filmových, seriálových a dětských.

„ Období letních prázdnin je specifická sezóna. Teplé počasí, čerpání dovolené a častější pobyt venku - to vše vede k obecně menší konzumaci médií. Čas trávený sledováním televize je oproti zbytku roku nižší v průměru o 22 % ,“ poukazuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, která na českém televizním trhu obchodně zastupuje 30 tematických kanálů, z nichž 25 je zapojeno do oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti.

Pavel Müller upozorňuje, že právě během prázdninových měsíců se více daří tematickým televizním stanicím. „ Diváci tematických kanálů jsou často jejich věrnými diváky, kteří své oblíbené pořady sledují i během letních prázdnin. Velké televizní stanice navíc v létě kvůli nižší televizní sledovanosti nasazují prázdninové programové schéma, z čehož tematické stanice rovněž těží .“ Vyšší zájem o tematické televizní stanice v průběhu prázdninových měsíců potvrzují výsledky mediálního zastupitelství Atmedia. V červenci a srpnu dosáhla Atmedia na průměrný podíl na sledovanosti ve výši 5,3 % v cílové skupině diváků ve věku 15-69 let a 5,9 % v cílové skupině diváků ve věku 4-14 let. Oproti prvnímu pololetí letošního roku jde o nárůst o 10 %, respektive 27 %.

„ Tematické kanály z našeho portfolia mají v červenci a srpnu vyšší podíl na sledovanosti s téměř železnou pravidelností ,“ tvrdí Pavel Müller. Za posledních pět let měla skupina Atmedia během července a srpna v průměru o 13 % vyšší podíl na sledovanosti v cílové skupině diváků ve věku 15-69 let ve srovnání s prvními šesti měsíci v roce. V cílové skupině diváků ve věku 4-14 let dosáhlo průměrné navýšení dokonce na 25 %.

Největší zastoupení v portfoliu Atmedia mají filmové a seriálové kanály, následuje skupina dokumentárních, sportovních a dětských televizních stanic. Často jde o lokalizované kanály nadnárodních značek, jako jsou AMC, Disney nebo Warner Bros. Discovery. Celé portfolio tematických televizních stanic Atmedia oslovilo v průběhu července a srpna letošního roku 6 milionů diváků ve věku 4+, což je 63 % celého televizního publika v České republice.

V létě se pravidelně daří především dětským a filmovým kanálům

„ Pomyslným vítězem letních prázdnin jsou dětské televizní stanice, které pravidelně zvyšují svůj podíl na sledovanosti ,“ tvrdí Pavel Müller a dokládá to čísly za letošní červenec a srpen, kdy Cartoon Network, Disney Channel a Minimax z portfolia Atmedia navýšily společně svůj podíl na sledovanosti v porovnání s prvním pololetím o 30 % v cílové skupině diváků ve věku 4-14 let.

Podobně jako dětským kanálům se během července a srpna pravidelně daří také filmovým a seriálovým televizním stanicím. Celkový podíl na sledovanosti kanálů AMC, AXN, CS Film, FilmBox, FilmBox Stars, Film+ a JOJ Cinema byl o letních prázdninách v porovnání s prvními šesti měsíci v roce vyšší o 18 % v cílové skupině diváků ve věku 15-69 let. Dařilo se především televizní stanici FilmBox, která potvrdila svoji pozici největšího placeného filmového kanálu na českém trhu.

„ Větší zájem televizních diváků o filmy a seriály během letních prázdnin je každoročním trendem. Na celkovém čase tráveném sledováním televize se filmy a seriály v červenci a srpnu podílejí z více než 50 % ,“ podotýká Pavel Müller a dodává, že od ledna do června je tento podíl vždy nižší, v průměru o 5 %. Naopak zábavné pořady typu reality show jsou podle něj v létě vyhledávané méně, což je samozřejmě dáno i prázdninových schématem televizních stanic.

zdroj: Atmedia