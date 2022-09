AMC odvysílá živě Emmy, má 12 nominací

08.09.2022 10:21

DNES!

Nominace na 74. ročník cen Emmy byly vyhlášeny a epický Better Call Saul jich získal rovnou sedm, což dává producentovi seriálu AMC důvod k radosti, i když není jediným nominovaným mezi seriály z vlastní produkce. AMC má na kontě 12 nominací.

Televizní stanice AMC bude živě vysílat předávání cen Emmy 13. září v 01:00 hod., přičemž poslední sezóna Better Call Saul bude mít premiéru 8. září.

Better Call Saul (BCS), jeden z nejpopulárnějších seriálů AMC, byl mimo jiné zvolen mezi nejlepšími v kategoriích „Nejlepší dramatický seriál“, „Nejlepší herec v hlavní roli dramatického seriálu“ a „Nejlepší herečka ve vedlejší roli dramatického seriálu“.

Šestá, závěrečná série je spin-offem seriálového hitu Breaking Bad, v němž Jimmy McGill ztvárňuje hlavní roli bývalého drobného podvodníka, který se později stane úlisným klientem obávaného mexického kartelu, Saulem Goodmanem, který si rozšiřuje svoji právnickou praxi. Vince Gilligan, autor obou seriálů, je šikovně spojil, přičemž ze seriálu Breaking Bad vrátil několik důležitých podstav a míst a prostřednictvím Better Call Saul dal smysl mnoha událostem z minulosti.

▲ Emmy

Poslední série BCS má premiéru na AMC ve čtvrtek 8. září ve 22:00.

Další dvě nominace získaly hlavní představitelky seriálu Killing Eve, Jodie Comer a Sandra Oh, které ztvárňují boj dvou inteligentních a zkušených žen na obou stranách zákona. V thrilleru na motivy série románů Luka Jenningse je Villanalle (Jodie Comer) stylová, talentovaná psychopatická vražedkyně, která je obklopená luxusem, zatímco Eve (Sandra Oh) je členkou renomované agentury, kde se však dostává jen k nudnější stránce špionážního řemesla a není spokojená se svou kancelářskou prací. V jejich hře na kočku a myš se mísí brutální krutost, ale nechybí ani špetka potrhlého humoru.

State of the Union a Cooper's Bar mají též nominace: Patricia Clarkson (State of the Union) a Rhea Seehorn (Cooper's Bar) jsou nominovány na „Nejlepší herečku v krátkém komediálním anebo dramatickém seriálu“, zatímco Brendan Gleeson je za svoji úlohu v State of the Union nominován na „Nejlepšího herce v krátkém komediálním anebo dramatickém seriálu“.

Vítězi budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru udílení cen Emmy 13. září.

PROGRAM: 74. ročník udílení cen Emmy a Red Carper Show na udílení cen Emmy 13. září 2022. CET 01:00-5:00.

01:00-02:00: Red Carpet Show

02:00-05:00: Slavnostní předávání cen Emmy

Nominace na ceny Emmy v roce 2022 (12)

BETTER CALL SAUL (7)

- Nejlepší dramatický seriál

- Nejlepší herec v hlavní roli dramatického seriálu - Bob Odenkirk

- Nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli dramatického seriálu - Rhea Seehorn

- Nejlepší scénář dramatického seriálu - Thomas Schnauz („Plan And Execution“)

- Nejlepší střih zvuku pro komediální anebo dramatický seriál (One hour) - „Carrot And Stick“

- Nejlepší mix zvuku pro komediální anebo dramatický seriál (One hour) - „Carrot And Stick“

- Nejlepší hudební režie - „Black And Blue“

KILLING EVE (2)

- Nejlepší herečka v hlavní roli dramatického seriálu - Jodie Comer

- Nejlepší herečka v hlavní roli dramatického seriálu - Sandra Oh

STATE OF THE UNION (2)

- Nejlepší herec v krátkém komediálním anebo dramatickém seriálu - Brendan Gleeson

- Nejlepší herečka v krátkém komediálním anebo dramatickém seriálu - Patricia Clarkson

COOPER'S BAR (1)

- Nejlepší herečka v krátkém komediálním anebo dramatickém seriálu - Rhea Seehorn

zdroj: AMC