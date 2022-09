JustWatch CZ: V srpnu nejvíce diváků sledovalo nový Top Gun

09.09.2022 19:54

Během osmého měsíce roku 2022 nejvíce uživatelů platformy JustWatch sledovalo americký akční film Top Gun: Maverick. Na druhém místě se umístil americký sci-fi akční horor Predátor: Kořist.

Top 3 filmů uzavírá klasika z 80. let Top Gun.

Na dalších místech se v žebříčku TOP 10 filmů umístily tituly Elvis, Třináct životů, Samaritán, Denní směna, Uncharted, Rakeťák a Spider-Man: Bez domova.

▲ TOP 10 filmů na JustWatch CZ (foto: JustWatch)

Z pořadů na JustWatch CZ nejvíce bodovaly tituly Sandman, Jouse of the Dragon a She-Hulk: Neuvěřitelná právnička. Na dalších pozicích v žebříčku deseti nejžádanějších titulů se objevily Volejte Saulovi, Volavka, A League of Their Own, Niticia de un Secuestro, Jen vraždy v budově,

Banda a Živí mrtví.

▲ TOP 10 pořadů na JustWatch CZ (foto: JustWatch)

JustWatch je mezinárodní průvodce streamováním, který pomáhá více než 20 milionům uživatelů měsíčně najít něco skvělého ke sledování na streamovacích platformách typu Netflix, Prime Video, Disney+ atd. ve 100 zemích.