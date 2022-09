Tajemná dna moří a oceánů na Discovery Channel

Všude kolem nás je spousta tajemství a záhad. Některé se nachází ve vesmíru, jiné zase na pevnině nebo například v hlubinách moří a oceánů. Tam se ukrývají hned tisíce záhad, které se dosud nepodařilo objasnit - od ztracených pokladů přes zmizelé lodě a letadla, podivné objevy na dně oceánu až po zvláštní vědecké jevy a mnoho dalšího.

Vybrali jsme tři nejzajímavější, které vám možná vyrazí dech.

1. Pyramidy v Japonsku

Při vyslovení slova pyramidy se každému prakticky okamžitě vybaví Egypt. Stavby, které jsou známé jako hrobky faraonů však najdeme i v jiných koutech světa - například na nejzápadnějším japonském ostrově Jonaguni. Podivně strukturované skalní útvary připomínající právě pyramidy tam na dně oceánu objevili potápěči v roce 1986.

Podle japonského geologa Masaki Kimura vznikly před více než pěti tisíci lety a před zhruba dvěma tisíci lety byly zaplaveny při zemětřesení. Dodnes se však vedou diskuse o tom, jestli jde o přírodní úkaz nebo výtvor neznámé lidské civilizace.

2. Město v bermudském trojúhelníku

Našli jsme Atlantidu? I takovou otázku si dost možná před deseti lety pokládali vědci, kteří na základě studií oceánského dna u pobřeží Kuby, v oblasti bermudského trojúhelníku, objevili přibližně osmnáct metrů pod hladinou gigantické podmořské město staré dle počátečních odhadů přes deset tisíc let.

V jeho srdci se nachází několik sfing a nejméně čtyři obří pyramidy - větší než například Cheopsova pyramida v Egyptě. Pod obrovskou vrstvou naplavenin jsou i další druhy staveb, jejichž účel dosud není znám. Vše naznačuje, že se kdysi jednalo o obrovskou starověkou metropoli, která byla zaplavena v důsledku silného zemětřesení.

3. UFO v Baltském moři

Objev, který zpočátku všechny šokoval. Skupina švédských vědců při zkoumání dna baltského moře narazila v roce 2011 na neznámý objekt připomínající UFO. Volker Bryuherta ze Stockholmské univerzity se následně vyjádřil, že šlo o pouhý kámen. Svou teorii zdůvodnil tím, že tento zvláštní útvar vznikl v Baltské moři vlivem tání ledovců. Jak si ovšem vysvětlit, že v jeho blízkosti i v dnešní době přestávají fungovat satelitní telefony a fotoaparáty?

Přestože vědci v uplynulých letech udělali všechno pro to, aby odhalili mnohá tajemství na dnech moří a oceánů, počet podobných záhad neustále roste. Řadu dalších fascinujících, napínavých a tajemných příběhů mimo jiné prozkoumává Jeremy Wade v rámci druhé série dokumentárního pořadu Záhady z hlubin (Mysteries of the Deep), který můžete sledovat každou neděli ve 22 hodin na Discovery Channel.

