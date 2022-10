Barvy Palerma přicházejí na Prima LOVE. Už 14. listopadu

20.10.2022 14:30

DNES!

Nový seriál v hlavní roli s tureckým hercem Canem Yamanem, kterého si české divačky zamilovaly, uvede v Česku exkluzivně kanál Prima LOVE. Novinka z italské produkce vstoupí na naše obrazovky pod názvem Barvy Palerma už 14. listopadu a připravena je hned ve dvojité dávce - každý všední den večer od 20.00 totiž poběží dvě epizody za sebou.

Prima LOVE seriál nabídne pouhých šest týdnů po jeho zahraniční premiéře a celý ho odvysílá během šesti večerů.

Pohledného tureckého herce, který je původně vystudovaným právníkem a mluví plynně pěti jazyky, si české divačky zamilovaly hned při jeho prvním vstupu na tuzemské obrazovky v seriálu Příchuť lásky v roce 2018. Úspěchy slavil i s dalšími romantickými telenovelami Zasněná láska a Recept na lásku.

▲ Seriál Barvy Palerma (foto: FTV Prima)

Ve zbrusu novém seriálu z italské produkce Barvy Palerma, který nyní exkluzivně uvede Prima LOVE, se však ukáže v netradiční roli - coby detektiv Francesco Demir totiž bude ve spíše kriminálně laděné sérii řešit zapeklité případy po boku krásné akční novinářky Violy.

„ Víme, že české divačky si tureckého herce Cana Yamana velmi oblíbily, a jsme tedy rádi, že jim můžeme nabídnout Barvy Palerma v exkluzivní premiéře. Žánrově se jedná o trochu jiný seriál, než ve kterém byly zvyklé herce dosud vídat, nicméně i Barvy Palerma nabídnou vedle detektivních příběhů romantickou dějovou linku. Vyslechli jsme také přání divaček a i přes rozdílný jazyk původního znění (seriál se natáčel v italštině) se v češtině mohou divačky těšit na dabing, na který jsou zvyklé - Cana Yamana opět namlouvá Michal Holán ,“ přibližuje premiéru seriálu Roman Mrázek, programový ředitel skupiny Prima.

▲ Seriál Barvy Palerma (foto: FTV Prima)

„ Cana Yamana jsem daboval už v předchozích dvou telenovelách. Je velmi charismatický a milují ho ženy po celém světě. A mne osobně tím svým charisma také baví ,“ říká k novému seriálu dabér Michal Holán.

„ Viola je krásná, mladá žena s nadhledem a trochou sebeironie ,“ přibližuje svou postavu dabérka Týna Průchová a dodává: „Baví mě rozmanitost celého seriálu - je to trochu romantika a trochu kriminálka. Má i nadhled a humor, a to je podle mého důležité.“

▲ Seriál Barvy Palerma (foto: FTV Prima)

Barvy Palerma sledujte na Prima LOVE od 14. listopadu, vždy dvě epizody za sebou od 20.00

O čem je seriál:

Viola Vitale (Francesca Chillemi) je okouzlující a velice přitažlivá mladá žena, která odjakživa pracovala v oboru módní žurnalistiky. Její život se od základů změní, když se přestěhuje z romantické francouzské Paříže zpátky do rodného, ale hříšného italského Palerma. Vybavena pouze bezbřehým optimismem a důvěrou hledá otce, jehož nikdy nepoznala. Změna životního stylu zahrnuje také úplně novou práci. Viola začne psát o místních kriminálních případech - a že jich rozhodně není v hříšném městečku málo! Přitom se seznamuje s charismatickým a pohledným policejním inspektorem. Francesco Demir (Can Yaman) je skvělý detektiv, ale na rozdíl od Violy nikomu nevěří. Nechává se strhnout svými instinkty a temperamentem... A čas od času obchází pravidla. Reportérka a policista začnou spolupracovat na vyšetřování různých vražd. Zpočátku to jde ztěžka, protože každý je pravým opakem toho druhého. Ale čím více se sbližují, tím lépe se jim spolu daří, a možná dokonce zjistí, že protiklady se přitahují. Viola má navíc zajímavou tajnou zbraň. Díky synestezii u ní dochází ke sdružení několika smyslů - Viola si spojuje emoce s barvami. Když se na někoho podívá, rozpozná, jakou vyzařuje barvu, a zjistí jeho nejniternější pocity, ať už je to radost, žal nebo strach... A zatímco odhaluje tajemství jiných, své vlastní si pečlivě střeží: skutečný důvod jejího návratu do Palerma je totiž úplně jiný, než tvrdí.

zdroj: FTV Prima