Indická raketa vynesla 36 satelitů OneWeb

26.10.2022 20:19

Nejvýkonnější indická nosná raketa Mk. 3 (GSLV Mk.3) úspěšně vynesla z kosmodromu Sríharikota 36 družic pro společnost OneWeb, která na nízké oběžné dráze Země buduje flotilu družic pro širokopásmovou komunikaci s nízkou latencí.

Jedná se o první start družic společnosti OneWeb od pozastavení startů raket Sojuz po ruské invazi na Ukrajinu.

V neděli 23. října v 0:07 indického času (18:37 SEČ) úspěšně odstartovala indická raketa, která vynesla 36 internetových satelitů OneWeb. Nejtěžší raketa Indické organizace pro vesmírný výzkum (ISRO) byla pro indickou vesmírnou agenturu milníkem, protože tato raketa dokáže vynést nejtěžší náklad o hmotnosti 5796 kg. Jednalo se o první komerční misi této rakety.

ISRO zopakuje tento start na začátku roku 2023 s další várkou družic pro OneWeb.

Jedná se o čtrnáctý start družic OneWeb, čímž se počet družic ve flotile zvýšil na 462. Díky tomuto startu je již k dispozici více než 70 % z plánované flotily 648 družic na LEO.

Družice OneWeb se úspěšně oddělily od rakety a během 1 hodiny a 15 minut byly v devíti fázích rozmístěny, přičemž byly potvrzeny signály ze všech 36 družic.

" Po dalších čtyřech startech je společnost OneWeb na dobré cestě k aktivaci globálního pokrytí v roce 2023, přičemž její řešení připojení jsou již dostupná v oblastech severně od 50. stupně zeměpisné šířky ," uvádí se v prohlášení po startu.

" Toto partnerství s New Space India Ltd (NSIL, komerčním dodavatelem) a ISRO dokazuje závazek společnosti OneWeb zajistit do roku 2023 připojení v celé Indii. Od Ladaku po Kanyakumari a od Gudžarátu po Arunáčalpradéš bude OneWeb poskytovat bezpečná řešení nejen podnikům, ale také městům, vesnicím, obcím a školám, včetně nejhůře dostupných oblastí v celé zemi. Závazek společnosti OneWeb zlepšit připojení v Indii podporuje společnost Bharti Global, která je jejím největším investorem ," dodává se v prohlášení.

Sunil Bharti Mittal, výkonný předseda společnosti OneWeb, řekl: " Dnešní start je pro OneWeb významným milníkem. Tato nová fáze našeho programu spuštění v Indii nás přibližuje nejen k rozšíření naší globální působnosti, ale také k poskytování připojení v Indii a jižní Asii, zejména komunitám, které to nejvíce potřebují. Jsem hrdý na to, že jsem zde ve Sríharikotě s našimi partnery, ISRO a NSIL. Dnes se mi splnil sen mít v konstelaci OneWeb indický prvek. Tento start s ISRO a NSIL otevírá kosmický sektor v Indii s možností přílivu miliard dolarů do země ."

Společnost OneWeb konečně potvrdila, že všech 36 družic bylo úspěšně odděleno od horního stupně rakety GSLV Mk.3.

zdroj: satkurier.pl + ISRO