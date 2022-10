Eutelsat Hot Bird 13F bude vynesen 13. října

12.10.2022 15:30

DNES!

Společnost SpaceX zaznamenala velmi úspěšný začátek října, kdy během několika dní vynesla třemi raketami Falcon 9 tři různé typy nákladu: 52 vlastních satelitů Starlink, Crew Dragon 5 se čtyřmi astronauty na ISS a komerční satelity Galaxy 33 a 34 pro Intelsat.

Konec října bude stejně hektický. Nejdůležitější - zejména pro polský a italský trh - bude start rakety Falcon 9 se satelitem Eutelsat Hot Bird 13F, který by se měl dostat na pozici 13°E.

Vypuštění telekomunikačního satelitu Hot Bird 13F pro flotilu operátora Eutelsat se má uskutečnit 13. října. Očekává se, že ke startu bude použit první stupeň B1069 rakety Falcon 9, který uskuteční svůj třetí let. Bude to také 100. start společnosti SpaceX ze startovacího bloku SLC-40 na Floridě. Startovní okno je naplánováno na 13. října od 5:25 do 7:24 středoevropského času (23:25 až 1:24 EDT 12.10./13.10.2022). Rezervní okno je naplánováno o den později.

Dva nové satelity společnosti Eutelsat, Hot Bird 13F a Eutelsat Hot Bird 13G, nahradí stávající družice Eutelsat Hot Bird 13B, Eutelsat Hot Bird 13C a Eutelsat Hot Bird 13E.

V polovině října se vrátí posádka Dragon-4 složená z astronautů: Chell Lindgrenová, Bob Hines, Samantha Cristoforettiová a Jessica Watkinsová po šestiměsíční misi na ISS.

20. října odstartuje ze startovací rampy SLC-40 na mysu Canaveral mise Starlink 4.36. První stupeň rakety Falcon 9 je B1062.

Jeden z nejdůležitějších startů pro USA se uskuteční 28. října, kdy se chystá start těžké rakety Falcon Heavy v rámci mise USSF-44 se dvěma geostacionárními satelity pro americké vesmírné síly. Při startu budou použity nové motory prvního stupně B1064, B1065 (boční boostery) a B1066 (centrální jednotka). Jednou z družic bude vojenský mikrosatelit TETRA 1.

Ve 4. čtvrtletí je plánováno vypuštění druhého satelitu na pozici 13°E, Eutelsat Hot Bird 13G, a také dvou satelitů pro pozorování Země WorldView Legion 1 a 2 pro společnost Maxar Technologies. Mohlo by se jednat o důležitý start z hlediska civilního pozorování Země na Ukrajině.

