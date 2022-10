SATRO slaví 30 let, akce pro zákazníky

26.10.2022 19:52

DNES!

Společnost SATRO slaví významné výročí. Je to 30 let od vzniku výhradně slovenské rodinné společnosti. U příležitosti tohoto výročí si připravil operátor několik promo nabídek zákazníků SATRO analog, SATRO digital, SATRO net a touch TV.

První z akčních nabídek společnosti SATRO je možnost získání služeb na 3 měsíce bezplatně. Stačí si objednat jakoukoliv službu na 24 měsíců a první tři měsíce ji (je) bude mít zdarma. Akce se vztahuje na objednání jakéhokoliv balíčku služby SATRO digital, SATRO analog, SATRO net či touch TV a akční nabídka bude trvat do konce tohoto roku.

Druhá nabídka vznikla ve spolupráci s partnery operátora. Zákazníci SATRO digital mohou od pátku 28.10. od půlnoci do neděle 30.10.2022 do půlnoci sledovat téměř všechny stanice bez ohledu na to, zda je mají předplacené.

Třetí akce se týká klientů, kteří si objednají programový balíček "Deti" nebo "Hudba", získají jej při 24měsíční vázanosti na celý první rok zdarma a při 12měsíční vázanosti prvních 6 měsíců bezplatně. Akci je možné kombinovat i s Věrnostní slevou až do výše 10 procent.