Na programy ze satelitů Hot Bird 13F a 13G si počkáme

13.11.2022 17:23

DNES!

V říjnu a listopadu byly do vesmíru vyneseny dva významné komunikační satelity, které budou sloužit pro diváky satelitní televize v Evropě, na Středním východě a v severní Africe (region EMEA). Jde o geostacionární družice Eutelsat Hot Bird 13F a Eutelsat Hot Bird 13G.

Satelit Eutelsat Hot Bird 13F byl vynesen 15. října 2022 nosnou raketou Falcon 9 z kosmodromu Cape Canaveral na Floridě. Stejná nosná raketa dopravila do kosmu družici Eutelsat Hot Bird 13G. Stalo se tak 3. listopadu 2022. Tato družice navíc hostí kapacitu EGNOS GEO 4 (European Geostationary Navigation Overlay Service) pro EUSPA (Agency for the Space Programme).

▲ Eutelsat promo (foto: Eutelsat)

Oba nové satelity série Eutelsat Hot Bird budou sloužit na orbitální pozici 13°E, kde nahradí stávající postarší družice Eutelsat Hot Bird 13B, Eutelsat Hot Bird 13C a Eutelsat Hot Bird 13E.

Nové kosmické aparáty jsou plně elektrické, znamená to, že k uvedení satelitů do komerčního provozu si vyžádá delší čas. Podle informační Eutelsatu budou nové družice na pozici 13°E sloužit během druhého až třetího kvartálu 2023.

Transfer transpondérů s příslušnými programy na nové satelity rodiny Hot Bird proběhne ve spolupráci se zákazníky francouzského satelitního operátora Eutelsat.

Zatím nejsou známé další plány se stávajícími satelity Eutelsat Hot Bird 13B, 13C a 13E.