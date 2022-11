Arianespace vynese satelit Eagle 1

09.11.2022 09:10

DNES!

Družice Eagle 1, která bude podporovat end-to-end bezpečný systém distribuce kvantových klíčů (QKD) pro Evropu, bude pro satelitního operátora SES (Astra) vypuštěna společností Arianespace za pomocí nosné rakety Vega C z Francouzské Guyany již ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024. Na projektu se podílí i Česká republika.

Družice bude umístěna na nízkou orbitální dráhu (LEO).

Projekt Eagle 1, zahrnující družici a pozemní infrastrukturu, vyvíjí společnost SES a její konsorcium 20 evropských partnerů za podpory Evropské kosmické agentury (ESA) a Evropské komise.

Podle nedávno podepsané dohody s ESA společnost SES a její partneři navrhnou, vyvinou, vypustí a budou provozovat družicový systém QKD typu end-to-end za účelem testování a ověřování bezpečného přenosu kryptografických klíčů z vesmíru.

První evropský suverénně vesmírný systém QKD bude zahrnovat vyhrazenou družici Eagle 1 na nízké orbitální dráze a nejmodernější operační centrum QKD v Lucembursku. V rámci EuroQCI umožní družice Eagle1 členským státům EU včasný přístup, ověření a integraci kosmického QKD.

Po vypuštění družice Eagle-1 skončí tříletá mise na oběžné dráze podporovaná Evropskou komisí. Během této provozní fáze družice umožní vládám a institucím Evropské unie, jakož i kritickým podnikatelským odvětvím, včasný přístup k dálkovému QKD, který by připravil cestu ke konstelaci EU umožňující mimořádně bezpečné datové přenosy.

Projekt Eagle-1 je spolufinancován z příspěvků ESA, Německa, Lucemburska, Rakouska, Itálie, Nizozemska, Švýcarska, Belgie a České republiky v rámci programu ARTES, jakož i Evropskou komisí prostřednictvím programu Horizont Evropa.

Vega C, nová evropská lehká nosná raketa, úspěšně absolvovala 13. července svůj inaugurační let a nyní vstupuje do provozní fáze, za kterou odpovídá společnost Arianespace. Díky této smlouvě zahrnuje Vega C více než 40 nevyřízených smluv na družice.

Vývojový program Vega C řídila ESA společně s 12 členskými státy agentury. Avio Spa (Colleferro, Itálie) je průmyslovým dodavatelem nosného systému Vega. Vega C byla vylepšena o výkonnější první a druhý stupeň s motory na tuhé pohonné hmoty a o větší kryt, který oproti Vega výrazně zvyšuje hmotnost kapacity a zdvojnásobuje povolený objem. Nosná raketa také lépe vyhovuje specifickým potřebám malých kosmických lodí díky vylepšenému dávkovači SSMS a systému AVUM+, který umožňuje sedm opakovaných zážehů místo pěti. Vega C tak může v rámci jedné mise dopravit na tři různé separační dráhy více užitečných nákladů namísto dvou, které byly dříve možné u Vegy.