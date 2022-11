Programy TF1 opět z kapacity CANAL+

08.11.2022 12:38

DNES!

Všechny programy francouzské televizní skupiny TF1 jsou opět šířeny z kapacit operátora tamní placené satelitní platformy CANAL+ France a bezplatné služby TNTSAT z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E.

Po dvou měsících se stanice vrátily do programových balíčků pay-tv služby CANAL+ a bezplatné TNTSAT a rovněž i OTT služby myCANAL.

▲ TF1 HD - záběr z příjmu stanice z volné distribuce na satelitu Astra

Comeback všech pěti stanic skupiny TF1 (TF1, TFX, TMC, TF1 Séries Films, LCI) byl možný po dosažení dohody TF1 se společností CANAL+, která programy z obou DTH platforem vyřadila 2. září 2022 z důvodu vypršení původní smlouvy a nedohody s TF1 na nových komerčních podmínkách, které požadovaly vyšší distribuční poplatky za programy za každého zákazníka. CANAL+ nechtěla na původní nové podmínky přistoupit, neboť vyšší poplatky by znamenalo, že by musela vyšší náklady promítnout do ceny svých balíčků.

Spor TF1 s CANAL+ se dostal k soudu, který TF1 prohrála. Nedosáhla ani návratu do bezplatné služby TNTSAT, kterou provozuje také CANAL+ a smlouvy CANAL+ s TNTSAT jsou vzájemně provázané.

▲ TFX HD - záběr z příjmu stanice z volné distribuce na satelitu Astra

Obnovení distribuce stanic TF1 na kapacitách CANAL+ bude nejspíš znamenat brzký konec FTA HD distribuce všech pěti stanic skupiny TF1, která byla na Astře spuštěna v době sporu s televizním operátorem, aby diváci nepřišli o své oblíbené pořady a programy a televizní skupina neztratila svůj podíl na trhu.

technické parametry - TFX HD, TMC HD:

• Astra 1M (19,2°E), freq. 11,856 GHz, pol. V, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Viaccess

technické parametry - TF1 HD:

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,168 GHz, pol. V, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Viaccess

technické parametry - TF1 Séries Films HD, LCI HD:

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,207 GHz, pol. V, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Viaccess