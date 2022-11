Plán vypuštění satelitů SES do roku 2024

08.11.2022 09:30

DNES!

Do dvou let budou do vesmíru dopraveny další komunikační satelity pro lucemburského satelitního operátora SES (Astra). Půjde především o datové satelity série O3b mPOWER. Nicméně v plánu jsou také družice určené pro šíření televizního a rozhlasového vysílání.

Nejbližší nový satelit SES, který bude dodávat televizní programy divákům v Evropě bude vypuštěn v přespříštím roce. Během roku 2024 budou do vesmíru vyneseny nové satelity pod značkou Astra - tedy Astra 1P a Astra 1Q. Ten druhý bude dodávat i fixní datové a mobilní služby a poskytovat vládní aplikace.

▲ Paraboly SES (foto: SES)

Ve stejném roce 2024 bude umístěna do vesmíru také družice SES 26 s pokrytím Afriky, Asie, Evropy a Středního východu.

Satelit Region Způsob využití Vypuštění O3b mPOWER (satelity 1-2) globální fixní data, mobilita, vládní ap. Q4/2022 O3b mPOWER (satelity 3-4) globální fixní data, mobilita, vládní ap. Q1/2023 O3b mPOWER (satelity 5-6) globální fixní data, mobilita, vládní ap. Q1/2023 SES 18 a SES 19 Severní Amerika video Q1/2023 O3b mPOWER (satelity 7-8) globální fixní data, mobilita, vládní ap. 2023 O3b mPOWER (satelity 9-11) globální fixní data, mobilita, vládní ap. 2024 Astra 1P Evropa video 2024 Astra 1Q Evropa video, fixní data, mobilita, vládní ap. 2024 SES 26 Afrika, Asie, Evropa, Střední východ video, fixní data, mobilita, vládní ap. 2024 Eagle 1 Evropa vládní ap. 2024

Tabulka č. 1 - Plán vypuštění satelitů SES