Vlastní kuchařská kniha s Jamiem Oliverem na TV Paprika

07.11.2022 13:15

Každodenní vaření vyžaduje mít po ruce velké množství receptů. Pokud dáváte přednost vlastní tvorbě, co takhle vydat vlastní kuchařku? Anebo požádat o pomoc samotného mistra kuchaře Jamieho Olivera?

Premiérové díly pořadu Jak vzniká nová velká kuchařka s Jamiem Oliverem můžete sledovat na TV Paprika od 8. listopadu ve 20:30.

Sen každého gurmána

Na světě existuje spousta kuchařek, ale téměř nikdy nám v nich nesedne úplně každý recept či jednotlivé ingredience. Řešením je si recepty trochu přizpůsobit k obrazu svému, ale kdo si to má všechno pamatovat? A kam si zapisujete recepty, které jste zdědili po babičce? Možná, že soutěžící, kteří se do pořadu přihlásili, uvažovali podobně.

Vydat vlastní kuchařku však není snadné. Bojovat o ní bude 18 dosud neobjevených britských kuchařů s různými dovednostmi a schopnostmi. Spojuje je však touha dostat se na vrchol kulinářského světa a získat cenu, která jim změní život: smlouvu s Michaelem Josephem z nakladatelství Penguin Random House na vydání vlastní kuchařské knihy. Nepůjde jen o to mít co nejpropracovanější recepty a zvládnout jejich přípravu, ale také o popasování se se stresem a konkurencí. Mentorem a průvodcem jim bude sám kulinářský mág Jamie Oliver. Rozhodně je na co se těšit!

Nekompromisní porotci

Pořad bude nejen plný skvělých a rozmanitých receptů, kterými budou chtít soutěžící zaujmout, účinkující budou také podrobeni přísné porotě složené ze tří odborníků. Hlavní porotkyní bude Louise Moore, která je výkonnou ředitelkou nakladatelství Penguin Random House Michaela Josepha. Louise vede talentovaný vydavatelský tým, který se věnuje vydávání nejlepších komerčních titulů beletrie a literatury faktu, včetně nejprodávanějších autorů, jako jsou Jamie Oliver, Marian Keyes, Jojo Moyes, Dawn French, Stephen Fry, Sue Townsend a Sue Perkins. Druhým porotcem bude Jimi Famurewa, britsko-nigerijský spisovatel, moderátor, novinář na volné noze a pravidelný host porotců v pořadu MasterChef, v současnosti hlavní kritik restaurací pro Evening Standard.

Poslední porotkyní bude Georgina Hayden, šéfkuchařka, spisovatelka a stylistka ze severního Londýna, která píše pro publikace jako The Telegraph, Delicious magazine a Observer Food Monthly. Vyrůstala v řecko-kyperské taverně svých prarodičů a právě díky jejich receptům si vaření zamilovala. Mentora Jamieho Olivera není třeba představovat - britský šéfkuchař, autor kuchařek, moderátor, podnikatel v gastronomii, zkrátka všestranný mistr kuchyně. Je také známý jako kuchař bez klobouku. Jamie moderoval několik televizních pořadů s kuchařskou tematikou a sám je autorem několika kuchařek.

Pokud rádi sledujete souboj kuchařů a inspirujete se novými recepty, sledujte 8. listopadu ve 20:30 na TV Paprika nový pořad Jak vzniká skvělá nová kuchařka s Jamiem Oliverem.

