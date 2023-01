Francie: Virgin Radio rebrandováno zpět na Europe 2

02.01.2023 15:19

DNES!

Francouzská hudební rozhlasová stanice Virgin Radio se svým posluchačům představila pod svým staronovým názvem Europe 2. Stalo se tak již 29. prosince 2022, oficiálně k 1.1.2023.

Rádio Europe 2 na francouzském trhu působilo do 31. prosince 2007. Od Nového roku 2008 až do konce minulého se na jejích frekvencích vysílala stanice pod značkou Virgin Radio. Nyní se provozovatel vrací ke kořenům a původním názvu a značce Europe 2, kterou dobře znají i posluchači v České republice. Začátkem 90. let minulého století začala pro Prahu a okolí vysílat francouzská mutace stanice Europe 2, která byla postupně rozšířena o české vstupy a později nahradila původní francouzský program českým vysíláním Evropy 2. Rádio Europa 2 funguje také na Slovensku.

▲ Rádio Europe 2 je zpátky (foto: europe2.fr)

Stanice Rádio Europe 2 je vlastněna společností Lagardere News. Do této skupiny patří také sesterská rozhlasová stanice Europe 1, rádio RFM, printová média Paris Match a Le Journal du Dimanche.

Volně vysílaný francouzský rozhlasový program Europe 2 je možné přijímat a poslouchat ze satelitu Astra.

technické parametry - Europe 2:

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,285 GHz, pol. V, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA