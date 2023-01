Korálová planeta potřebuje záchranu. Dokument uvede Viasat Nature

02.01.2023 12:20

Velký bariérový útes představuje unikátní mořský ekosystém o velikosti více jak 344 tisíc km2. Dokonce je vidět i z vesmíru. Ačkoliv jde o pouhé jedno procento povrchu planety, jeho význam je pro život na Zemi nedozírný.

Jenže za posledních dvacet let byla polovina útesu zničena. Možná ale ještě není pozdě na jeho záchranu. Mezinárodní tým vědců se pokouší o nemožné. Jejich snahu o záchranu 9 000 unikátních druhů můžete sledovat v úchvatné třídílné dokumentu Korálová planeta na Viasat Nature. Premiérově v neděli 8. ledna v podvečer. A ještě než k tomu dojde, představíme vám některé zajímavé probíhající záchranné projekty.

▲ Dokument Korálová planeta (foto: Viasat Nature)

Záchrana karet obrovských probíhá na několika frontách

Kareta obrovská je jediným mořský druhem želv, který je výhradě býložravý. Jenže v důsledku globálního oteplování ubývá její přirozené potravy i míst, kde může snášet vejce. Přemnoženým parazitickým řasám se daří v teplejším prostředí, což vede ke stále menšímu životnímu prostoru karet. Studie z roku 2018 odhalila jednu velmi znepokojivou skutečnost. Zřejmě v důsledku oteplujícího se klimatu se v posledních dvaceti letech mezi mláďaty narodilo 99,1 % samic, což značně narušuje rozvoj populace těchto nádherných tvorů.

▲ Dokument Korálová planeta (foto: Viasat Nature)

Ale to je zatím pouze polovina problému. Stoupající hladina oceánů ohrožuje jedno z nejčastěji využívaných hnízdišť karet obrovských, ostrov Raine u australského pobřeží. Deformující se pobřeží se pro želvy stává neschůdné, proto se vědci snaží ostrov uměle pozvednout, a dokonce jej i zvětšit. Pokud by se jim to povedlo, mohli by stejnou technologii použít i jinde ve světě.

Podmořský souboj dronu s dravou hvězdicí

Za poslední tři dekády svět přišel o téměř třetinu všech korálových útesům. Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, celá jedna miliarda lidí je na útesech existenčně závislá. Bez nich by polovina všech mořských druhů neexistovala, což by narušilo rybolov a celý průmysl na něj navázaný.

▲ Dokument Korálová planeta (foto: Viasat Nature)

Vědci zjistili, že globální oteplování má sice obrovské negativní důsledky na degradaci korálových útesů, je zde však ještě jeden nepřítel. Jmenuje se hvězdice trnová koruna. Tento masožravý predátor se živí právě korály a je hodně nenasytný. Již v minulosti existovaly pokusy o omezení jejich počtu spočívající v manuálním sekání ramen hvězdic. Nicméně selhaly, protože predátor se vyznačuje neuvěřitelnou schopností regenerace. Pokrok v boji s tímto škůdcem by se ale brzy mohl změnit. Podvodní dron RangerBot je schopen na 99 % hvězdici rozpoznat a zlikvidovat ji smrtící injekcí.

Dokument Korálová planeta uvede Viasat Nature poprvé v neděli 8. ledna o 17:30 a vy se můžete podívat, jak celá záchrana dopadne.

