HBO Max zvýší cenu v USA

13.01.2023 14:15

DNES!

Uživatelé streamovací platformy HBO Max zaplatí ve Spojených státech o jeden dolar měsíčně navíc. Cena měsíčního předplatného HBO Max bez reklam se zvýší ze 14,99 USD na 15,99 USD (tj. na cca 355 Kč).

Zdražení vstoupilo v platnost 12. ledna. Stávajících klientů se změna ceny bude týkat až příští měsíc.

Cena předplatného HBO Max s reklamou se nemění.

▲ Logo HBO Max

Od založení Warner Bros. Discovery (WBD) byla z nabídky odstraněno řada titulů jako WestWorld, Raised by Wolves a The Time Traveller's Wife. To umožnilo je licencovat pro služby třetích stran.

V tomto týdnu byla oznámena dohoda SkyShowtime s WBD ohledně původního obsahu původně objednaného pro HBO Max v Evropě.

WBD plánuje v USA během jara spustit kombinovanou platformu HBO Max-Discovery+. Pro Evropu má společnost podobné plány. Spuštění ale komplikuje řada dohod s jinými platformami, včetně Sky společnosti Comcast.

zdroj: BroadbandTVnews