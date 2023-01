13E: Čínská CCTV 4 skončila v SD, přelaďte na HD

24.01.2023 11:48

Čínský kanál CCTV 4 v evropské verzi ukončil svoji distribuci v klasickém SD rozlišení na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird, který se nachází na orbitální pozici 13°E. Ze stejné pozice je možné přijímat tentýž program v lepší technické kvalitě - v HD.

Program CCTV4 HD se vysílá v rámci multiplexu CCTV/CGTN na kmitočtu 11,585 GHz s vertikální polarizací. Multiplex vedle této stanice obsahuje také řadu dalších programů z Číny - zpravodajský CGTN HD, dokumentární CGTN Documentary HD (oba v angličtině) a také programy CGTN Espaňol, CGTN Français, CGTN Russkij a CGTN Arabic vysílající programy ve španělštině, francouzštině, ruštině a arabštině.

▲ CCTV 4 HD - záběr z příjmu stanice

CCTV4 se vysílá od roku 2016 ve třech verzích (Evropa, Asie a Amerika). Vysílání je určeno pro Čínany po celém světě a pro ty, kteří se zajímají o čínské programy.

▲ CCTV 4 HD - záběr z příjmu stanice

Kanál CCTV4 provozuje veřejnoprávní vysílatel CCTV (China Central Television), který má 8 kanálů plus stanice CGTN, které mezinárodně provozuje její dceřiná společnosti China Global Television Network (CGTN).

V Číně se vysílají dva typy veřejnoprávních kanálů: stanice, které mají v názvu CCTV a číslo. Tyto programy jsou dostupné pro veřejnost zdarma na území Číny. Celkem se jedná o 20 programů různých žánrů (všeobecné, dokumentární, zábavní, sportovní, byznysový, hudební, filmový, seriálový, dětský, armádní, zemědělský, populárně naučný, společenský, zravodajský).

Dalších 13 stanic nabízí CCTV jako placené. Název stanice je tvořen CCTV a jménem programu. Jde o následující kanály:

CCTV - TV Guide

CCTV - Storm Football

CCTV - Storm Music

CCTV - Storm Theater

CCTV - The First Theater

CCTV - Nostalgia Theater

CCTV - Billiards

CCTV - Cultural Features

CCTV - Golf and Tennis

CCTV - Hygiene and Healthy

CCTV - Weapon Tecnology

CCTV - Women's Fashion

CCTV - World Geography

aktuální technické parametry - CCTV 4 HD:

• Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 11,585 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

bývalé technické parametry - CCTV 4 (SD) (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Eutelsat Hot Bird 13B (13°E), freq. 12,149 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

