Prestižní konference Radiodays Europe míří do Prahy

24.03.2023 15:59

Praha bude ve dnech 26. - 28. března 2023 v Kongresovém centru Praha hostit největší celoevropskou konferenci pro odborníky z oblasti rádia, podcastingu a výroby audio obsahu Radiodays Europe 2023.

Český rozhlas je hlavním spoluorganizátorem této prestižní akce, na které se každoročně setkávají profesionálové z veřejnoprávních a komerčních rádií i nezávislí tvůrci audio obsahu z celé Evropy. V rámci konference dojde také k podpisu dohody o spolupráci mezi Českým rozhlasem a ukrajinskou veřejnoprávní vysílací společností UA:PBC.

„ Vážíme si toho, že Český rozhlas dostal příležitost stát se hlavním spoluorganizátorem prestižní konference Radiodays Europe 2023. Máme tak jedinečnou možnost ukázat světu, že jsme silným a zajímavým hráčem, a to nejenom kvůli naší unikátní pozici na českém mediálním trhu, ale především díky výjimečné stoleté zkušenosti a inspirativním příběhům technologií, inovací či osobností, které se za toto období odehrály. V roce 2023, kdy Český rozhlas slaví významné 100. výročí od zahájení pravidelného vysílání, jsme veřejnoprávním médiem, které trendy vytváří, ne jen následuje ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

„ Jsme nadšeni, že ke stovkovému výročí Českého rozhlasu můžeme v Praze představit konferenci Radiodays Europe a její odborný mezinárodní obsah ," říká Peter Niegel, výkonný ředitel Radiodays Europe. „ Praha je ideálním místem pro setkání rozhlasových expertů a tvůrců, abychom se jako odvětví posunuli vpřed se strategiemi pro budoucnost. Je to poprvé, co konference RDE a jejich 1300 návštěvníků ze světa rádia, audia a podcastů přichází do Prahy na pozvání našeho skvělého hostitelského partnera Českého rozhlasu. Vím, že tato konference bude katalyzátorem mnoha diskusí v duchu motta "Nová publika - nové příležitosti", které je tématem letošní konference ."

▲ Radiodays (foto: Český rozhlas)

Praha se ve dnech 26. - 28. března stane již třináctou zastávkou Radiodays Europe. Po Barceloně, Berlínu, Paříži, Amsterdamu, Lisabonu nebo Malmö se pořadatelé rozhodli akci poprvé uspořádat v regionu střední a východní Evropy.

Mezi tradiční účastníky této mezinárodní konference patří zástupci médií veřejné služby, komerčních rádií i nezávislí tvůrci audio obsahu z celého světa. Akce v Kongresovém centru Praha se zúčastní 1 300 odborníků z více než 50 zemí vzdělaných v oborech žurnalistika, média, marketing, management, telekomunikace, IT, finance a v oborech kreativního průmyslu.

Moderátorského postu se zhostí Veronika Ruppert z Radia Wave společně s britským rozhlasovým expertem Paulem Robinsonem, jenž dlouhá léta působil v BBC. Za Český rozhlas na konferenci vystoupí generální ředitel René Zavoral, ředitel Techniky a správy Karel Zýka, šéfredaktorka Radia Wave Barbora Šichanová, vedoucí zahraniční redakce Filip Nerad, marketingová manažerka a tvůrkyně podcastů Ivana Veselková, šéfproducentka Anna Vošalíková, kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Ruppert, datový novinář Jan Cibulka či analytik webu Adam Javůrek. Věnovat se budou pozici veřejnoprávního média v mezinárodním kontextu, Českému rozhlasu jako zdroji kvalitního a důvěryhodného zpravodajství i lídrovi podcastingu v Česku, digitálnímu vysílání DAB+, podpoře nových audio formátů pro mladé a inovacím v online prostoru nebo kyberbezpečnosti mediálních domů. Na konferenci se objeví také řečníci z Evropské vysílací unie, britské veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti BBC, německé ARD, ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti UA:PBC nebo z francouzského veřejnoprávního rozhlasu Radio France. Nebudou chybět ani spíkři ze Spojených států amerických nebo Austrálie.

Konference Radiodays Europe (RDE) se zrodila v roce 2010 jako reakce na potřeby evropského rozhlasového průmyslu veřejného i soukromého setkávat se a diskutovat o nových mediálních výzvách. První konference Radiodays Europe se uskutečnila v Kodani a v průběhu let událost hostila řada velkých evropských měst, například Barcelona, Berlín, Paříž, Amsterdam, Vídeň nebo Lisabon. Hlavním organizátorem je nevýdělečná organizace s názvem Sdružení Radiodays Europe, která byla založena skandinávskými veřejnoprávními vysílacími společnostmi Sveriges Radio, dánskou vysílací společností DR, NRK Radio a finským YLE.

zdroj: ČRo