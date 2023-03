Speedway GP 2023 přinese RTVS

30.03.2023 15:57

Vysílací práva na letošní Mistrovství světa závodů motocyklů na ploché dráze Speedway GP 2023 získala na Slovensku RTVS. Na základě dohody RTVS s globálním promotérem FIM Speedway Discovery Sports Events (divize managementu akcí vlastněná společností Warner Bros. Discovery) odvysílá RTVS na sportovním okruhu RTVS Šport živě všech 10 letošních kol Speedway GP.

Horkým želízkem v ohni v souboji o titul mistra světa je letos slovenský motocyklový plochodrážník Martin Vaculík.

▲ Slovenský motocyklový plochodrážník Martin Vaculík (foto: RTVS/FIM Speedway Discovery Sports Events

Sezóna Speeday GP začne za necelý měsíc závody FIM Speeday GP of Croatia - Donji Kraljevec, které se konají v sobotu 29.4.2023.

▲ Kde bude možné sledovat Speedway GP 2023 (foto: RTVS/FIM Speedway Discovery Sports Events

Kalendář Speedway GP 2023:

29. duben: FIM Speedway GP of Croatia - Donji Kraljevec

13. květen: Orlen FIM Speedway GP of Poland - Warsaw

3. červen: FIM Speedway GP of Czech Republic - Prague

10. červen: FIM Speedway GP of Germany - Teterow

24. červen: FIM Speedway GP of Poland - Gorzow

15. červenec: FIM Speedway GP of Sweden - Malilla

12. srpen: FIM Speedway GP of Latvia - Riga

2. září: FIM Speedway GP of Great Britain - Cardiff

16. září: FIM Speedway GP of Denmark - Vojens

30. září: FIM Speedway GP of Poland - Torun

zdroj: RTVS