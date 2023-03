Afrika - pohled z ptačí perspektivy na TV Spektrum

30.03.2023 11:00

DNES!

Mnoho lidí sní o cestovaní. Někteří dávají přednost přímořským oblastem, jiní evropským víkendům, ale existuje i určité procento lidí, kteří touží pro opravdové exotice. A tím nemyslím lenošení na pláži v resortu, ale skutečnou divočinu, safari, přírodní krásy a hlavně dobrodružství, jak má být.

Právě tuto poslední skupinu cestovatelů jistě potěší dobrodružný seriál Afrika z výšky, který můžete sledovat od 1. dubna každý víkend ve 20 hodin na televizní stanici Spektrum. Možná vás to bude motivovat k vystoupení ze své komfortní zóny a prožití skutečného dobrodružství.

Putování v oblacích

Pohled z ptačí perspektivy nám umožňuje zcela jiný zážitek z toho, co vidíme. Krajina pod námi se zdá být jako na dlani, lidé a jejich problémy se alespoň na chvíli zdají být malí a nedůležití a jediné, co vnímáme, je nezkrotná divoká příroda. Běžný smrtelník si nemůže dovolit zaplatit vyhlídkový let nad celým africkým kontinentem, proto je tu seriál Afrika z výšky, který vám tento nepopsatelný zážitek zprostředkuje. Uvidíte ta nejdivočejší zvířata v jejich přirozeném prostředí, běžný život obyvatel, ale také přírodní krásy Afriky, za kterými jinak musíme cestovat tisíce kilometrů. V sedmi dílech seriálu podrobněji nahlédnete především do Botswany, Svazijska, Namibie, Zambie, ale nevynecháme ani Krugerův národní park či Jižní Afriku.

Krajina plná superlativů

Největší kontinent s více než miliardou obyvatel je domovem nejdelší řeky světa Nilu a největší pouště světa Sahary, která je dokonce větší než USA. Afrika toho však může nabídnout mnohem více:

1. V Africe se mluví více než 2 000 různými jazyky, ale francouzsky zde mluví více lidí než v samotné Francii

2. Afrika je domovem největšího zvířete - slona a také toho nejvyššího - žirafy.

3. Někteří obyvatelé jižních částí Afriky dodnes používají nástroje, které byly objeveny v jeskyni staré 44 000 let.

4. Více než 40 % afrických dětí ve věku od 5 do 14 let je zapojeno do dětské práce.

5. Hroch je nejnebezpečnější zvíře v celé Africe. Zabije dokonce více lidí než krokodýl nebo lev.

6. Tanzanie je známá nejvyšším výskytem albinismu na světě. Albíni jsou loveni šamany, kteří jejich orgány používají k různým rituálům. Pokud jste náhodou albín, mějte se na pozoru.

7. Věděli jste, že délka a šířka afrického kontinentu jsou přibližně stejné?

8. Negramotnost v Africe přesahuje 40 %, přičemž v zemích jako Čad, Sierra Leone, Etiopie, Gambie, Niger, Senegal, Benin a Burkina Faso dosahuje až 50 %.

9. Navzdory vysoké míře negramotnosti se právě v Africe nachází první univerzita na světě - univerzita Al Quaraouiyine v marockém městě Fez, založená v roce 859.

10. Afrika je považována za nejchudší kontinent na světě, ale málokdo ví, že odtud pochází nejbohatší člověk v historii. Mansa Musa neboli Musa I. z Mali byl desátým císařem říše Mali a většinu svého bohatství získal díky obchodu se solí a zlatem. V době jeho smrti v roce 1937 se jeho čistý majetek odhadoval na 300-400 miliard dolarů.

Pokud také milujete Afriku v celé její divoké podobě, sledujte od 1. dubna každý víkend ve 20:00 na televizní stanici Spektrum seriál Afrika z výšky.

zdroj: AMC