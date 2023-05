JustWatch CZ: Nový Avatar na čele dubnového žebříčku

08.05.2023 18:29

Nový sci-fi snímek "Avatar: The Way of Water" (2022) byl nejžádanějším titulem u českých diváků v dubnu letošního roku. Vyplývá to ze statistik portálu JustWatch.

Na druhé pozici se objevil akční film "Bullet Train" (2022) a TOP trojku nejvyhledávanějších filmů v dubnu uzavírá oceňovaný titul "Všechno, všude, najednou" (2022).

▲ TOP 10 filmů na streamovacích službách podle JustWatch CZ (foto: JustWatch)

V desítce nejpřehrávanějších filmů na JustWatch CZ se objevily také filmy "John Wick" (2014), "Tetris" (2023), "John Wick 3" (2019), "Menu" (2022), "Kocour v botách: Poslední přání" (2022), "Nene" (2022) a "Víly z Inisherinu" (2022).

Mezi seriály nejvyšší příčku žebříčku na JustWatch CZ obsadil titul "The Mandalorian" (2019). Druhou pozici získal seriál "Boj o moc" (2018) a na třetí pozici se umístil komediální seriál "Beef" (Ve při) (2023).

▲ TOP 10 seriálů na streamovacích službách podle JustWatch CZ (foto: JustWatch)

Mezi desítkou nejvyhledávanějších seriálů se na uvedeném portálu umístily tituly "The Last of Us" (2023), "Noční agent" (2023), "Ted Lasso" (2020), "Rabbit Hole" (Králičí nora) (2023), "Yellowstone" (2018), "Star Trek: Picard" (2020) a desítku top seriálů uzavírá "Cesta ven" (2022).

JustWatch je mezinárodní průvodce streamováním, který pomáhá více než 20 milionům uživatelů měsíčně najít něco skvělého ke sledování na streamovacích platformách typu Netflix, Prime Video, Disney+ atd. ve 100 zemích.