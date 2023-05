Svět sportu rok za rokem na Prima ZOOM

29.05.2023 12:55

DNES!

Vydejte se na kouzelnou cestu časem. Ve strhujícím seriálu Svět sportu rok za rokem prožijeme všechny nejslavnější a někdy nervy drásající momenty, které se udály.

Veškerá zlatá období v celé jejich kráse a nejzářivějších barvách. Každá epizoda je návrat do historie, každý díl se věnuje jednomu roku od 1970 dále.

Nejslavnější a neoslavovanější momenty se vrací ve Světě sportu rok za rokem. Zažijte ty nejvýznamnější, nejzajímavější a nejdojemnější sportovní okamžiky od roku 1970 až do roku 2022.

Pojďte si pořádně zasportovat s Prima ZOOM. Od úterý 30.5.2023 nabídne Prima ZOOM ve 23:00 hodin doku seriál Svět sportu: Rok za rokem. Půjde o 52 dílů. V premiéře vždy v úterý ve 23:00 hodin, od 8. srpna dva díly za sebou. Reprízy jsou naplánované na pátky v 16:50 hodin.

Výběr roků:

1970

Čeká vás přehlídka sportovních milníků roku 1970. Připomenut je Pelé, úspěchy jeho a celého brazilského národního týmu, který zvítězil v Mexiku. Bylo to první barevné vysílání do celého světa. Dále je tu baseballový nadhazovač Dock Ellis, proti kterému během zápasu nikdo neodpálil! Bobby Orr vyhrál s Boston Bruins Stanley cup, došlo ke sloučení AFL a NFL amerického fotbalu. Arthur Ashe vyhrál Australian Open - do roku 1983 byl jediným černošským vítězem.

Jsou připomenuta další jeho vítězství v 70. letech a v době předtím, ale i jeho smutný konec. Čtyři grandslamy v jednom roce vyhrála veleúspěšná Margaret Courtová, svět naopak opustil pilot F1 Jochen Rindt, který tragicky zemřel při tréninku v Monze a byl prohlášen mistrem světa in memoriam. Připomenuti jsou i další sportovci, kteří toho roku zemřeli.

▲ Doku seriál Svět sportu: Rok za rokem (foto: FTV Prima)

O titul v těžké váze se utkali Joe Frazier a Jimmy Ellis, Ali sklízí úspěchy při comebacku a v březnu poráží šampiona Fraziera. Belgičan Eddie Merckx vyhrává Tour de France a sbírá úspěch za úspěchem, aby se stal nejlepším cyklistou všech dob (5x Tour de France, 5x Giro d´Italia, 96x žlutý trikot).

V golfu v US Open vítězí Jack Nicklaus, dále jsou připomenuti úspěšní sportovci, kteří se roku 1970 narodili. Finále anglického poháru se odehrálo ve Wembley na nekvalitním trávníku, kde boj Chelsea s Leedsem skončil remízou. Zápas se opakoval na Old Trafford, kde zvítězila Chelsea 2:1. V Indianapolis 200kolový závod vyhráli bratři Unserové, kteří jej na střídačku ovládli v desetiletí ještě několikrát.

1980

USA bojkotovaly letní Olympijské hry v Moskvě za invazi do Afghánistánu, přidalo se dalších 66 zemí, k čemuž napomohl vyslanec Muhammad Ali. Na domácí olympiádě sovětští sportovci vyhráli 195 medailí, konkurovat jim mohlo jen Východní Německo (126).

Björn Borg získal 5. titul na French Open, neztratil ani set. Vyhrál také Wimbledon. Mezi ženami dominovala Chris Evertová. V Lake Placid se odehrály zimní olympisjké hry, Heiden na nich získal 5 zlatých v rychlobruslení, vše v nových rekordních časech.

V hokeji se odehrál „zázrak na ledě“, když Američané porazili favorizované Rusy a zvítězili. V kriketu zazářil Australan Allan Border, v basketbale vyhráli LA Lakers, v hokeji (Stanley cup) NY Islanders, v baseballe Philadephia Phillies. Carlos Roberto de Oliveira byl koupen do Barcelony za 800 000 dolarů, po neuspokojivých výsledcích byl ale navrácen do Vasco Da Gama, kde dále zářil.

Ve F1 se stal šampionem Alan Jones za Williams. Po přehlídce úspěšných sportovců, kteří se 1980 narodili, je tu box - vítězové a poražení různých váhových kategorií. Ali se sice vrátil do ringu, ale jen na jednu porážku. V závěru zazní informace o dopingovém skandále východoněmeckých trenérů, kteří dopovali své plavecké svěřence.

1990

Nejprve je tu tenisový svět - 8 grandslamových trofejí si odneslo 8 různých tenistů. Dekáda pak patřila Petu Samprasovi. Po přehlídce úspěšných sportovců, kteří se roku 1990 narodili, je tu MS ve fotbale v Itálii. V té době vrcholilo fotbalové chuligánství, anglické kluby několik let nesměly hrát evropské soutěže. Anglie se ale MS účastnila, policie byla k fanouškům extrémně přísná. Argentina s Maradonou se dostala do finále po penaltách s Itálií, západní Německo také postoupilo na penalty právě proti Anglii. Ve finále zvítězilo Německo, penaltou v 85. minutě.

Po úspěších na MS v surfingu je tu rumunská gymnastka Nadia Comaneciová, která pláchla před komunistickým režimem v Rumunsku do USA. Muž, který ji do USA dostal, ji měl okrást, vyhrožovat a vydírat a po měsících uprchnul zpět do Rumunska. Po zajímavostech z golfu a kriketu je tu boxer Mike Tyson, který by nejspíše na devadesátky rád zapomněl.

Rozvod, vězení, rozchod s trenérem a první KO, kterým přišel o titul. Ten zamířil k Busteru Douglasovi. Následují zajímavosti z baseballu, které střídá formule 1 a také rallye, kde zvítězil Carlos Sainz. Zápas NBA se prvně odehrál v Tokiu, svět přišel o fotbalovou legendu Lva Jašina a mladého basketbalistu, který zkolaboval při zápase, Hanka Gatherse. Ve F1 trvala rivalita mezi Sennou a Prostem, který odešel k Ferrari. Mistrem světa se stal Senna, když sezona vyvrcholila kolizí v Japonsku.

2000

S příchodem milénia došlo k významným událostem v technologickém i politickém světě, ale také ve sportu. Michael Schumacher tehdy získal svůj třetí titul mistra světa. Poprvé vyjel na závodech Formule 1 i budoucí mistr světa Jenson Button.

Austrálie v roce 2000 po dlouhé době hostila olympijské hry, kde Spojené státy americké získaly celkem 97 medailí. Za hostující zemi bojovala Cathy Freemanová, která v běhu na 400 metrů získala zlato. V té samé době také začala kariéra plavce Michaela Phelpse.

Tenista Andre Agassi, jenž bojoval se závislostí na pervitinu, byl v roce 2000 po odvykací kůře znovu na výsluní. V semifinále ve Wimbledonu spolu tehdy bojovaly sestry Williamsovi. Venus byla nakonec ta, která se probojovala do finále a turnaj vyhrála. Následně se stala šampionkou i v US Open.

Michael Jordan ohlásil návrat do NBA a stal se spolumajitelem týmu Washington Wizards. Golfista Tiger Woods začal vyhrávat veškeré možné turnaje a překonávat světové rekordy.

Na mistrovství Evropy ve fotbale se nejlépe předvedl Zinédine Zidan. Fotbalista Diego Maradona se konečně rozhodl, že se zbaví své závislosti na kokainu a začne s léčbou. V roce 2000 se dařilo i baseballovému týmu New York Yankees, který vyhrál třetí světový titul v řadě a čtvrtý během pěti let.

zdroj: FTV Prima