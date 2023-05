Sněžný kluk a neviditelné město v dobrodružném seriálu na Minimaxu

29.05.2023 12:36

DNES!

Nevinné bytosti, které věří v nadpřirozené schopnosti a radují se z maličkostí. I tak by se dalo popsat dětské vnímání světa, od kterého bychom se my dospělí měli leccos naučit.

Právě k Mezinárodnímu dni dětí, který se každoročně slaví 1. června, připravila televizní stanice Minimax nový dobrodružný seriál Sněžný kluk a neviditelné město. Těšit se můžete na dvě desetidílné série, vždy v 17:00 hodin.

▲ Sněžný kluk a neviditelné město (foto: AMC/Minimax)

Kouzelný svět na dosah

Skupina přátel Yi, Jin a Peng mají poněkud netradičního přítele. Je jím chlupatý bílý yeti jménem Everest, s nímž se rozhodnou prozkoumat celý kouzelný svět. Ten je jim však nečekaně blízký. Bájný svět tvorů jim všem nabízí nové výzvy a nečekané situace. Můžete se těšit na pořádnou dávku dobrodružství, které vám zaručí blázniví kamarádi: Yi, zručný houslista, tvrdohlavý, ale empatický vůdce brigády tvorů; Jin, Yinův milenialský kamarád, který se touží stát lékařem a pomáhat ostatním, ale ve druhém díle se rozhodne věnovat se spíše výzkumu tvorů; Peng, Jinův bratranec, který je trochu rošťák, ale na oplátku hledá zábavu na každém kroku a v každé situaci; a v neposlední řadě yeti Everest, huňaté bílé stvoření, které si nelze nezamilovat. Už se nemůžete dočkat příběhů, které si pro vás tato zábavná skupina připravila?

Proč vlastně oslavujeme Den dětí?

Vše začalo na Světové konferenci pro blaho dětí v roce 1925 v Ženevě. Zástupci 54 zemí se zabývali otázkami chudoby, dětské práce, vzdělávání a všech oblastí, které se týkaly dětí a jejich blaha. Po této konferenci se několik zemí rozhodlo připomínat význam ochrany dětí, a tak vznikl Mezinárodní den dětí, který po společné dohodě připadl na 1. června. V Česku se Mezinárodní den dětí slavil až v roce 1952. Tento den by však neměl být o zasypávání dětí sladkostmi a drahými dárky, ale o boji za jejich práva, přístupu ke vzdělání bez ohledu na jejich původ a oslavě jejich dětské bezstarostnosti. V mnoha ohledech se od nich máme co učit i my dospělí. Nezapomínejme proto na své nejmenší a vezměme je na výlet, vymysleme společně nějaké aktivity nebo se alespoň na chvíli přenesme do světa fantazie a dobrodružství, který je dětem tak blízký.

Dobrodružné putování party kamarádů a jejich chlupatého společníka Everesta můžete sledovat v novém seriálu Sněžný kluk a neviditelné město na televizní stanici Minimax už 1. června v 17:00 hodin.

zdroj: AMC