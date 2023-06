O2 TV Sport odvysílá evropskou ligu amerického fotbalu

01.06.2023 19:06

DNES!

Již o víkendu startuje nová sezona ELF - European League of Football. Vůbec poprvé se v nejlepší evropské soutěži amerického fotbalu představí i český zástupce.

Tým Prague Lions pod vedením zkušeného trenéra Zacha Harroda přivítá v prvním zápase celek Leipzig Kings. Diváci O2 TV Sport mohou přímý přenos sledovat v neděli 4. června od 16:25 hodin, komentáře se ujme sehrané duo Ondřej Horák a Ladislav Fabo.

Ambiciózní soutěž European League of Football vstupuje do své třetí sezony a zažívá velký vzestup. Raketově roste sledovanost i zájem evropských fanoušků, a proto se ELF rozhodla expandovat i do dalších regionů. Nově se rozšiřuje na sedmnáct týmů, přidávají se kluby například z Itálie, Francie, Maďarska a zástupce bude mít také Česká republika. V nové sezoně se do soutěže zapojí šampioni domácí ligy Prague Lions.

„ Americkému fotbalu se dlouhodobě věnujeme především díky vysílání přenosů a studií z NFL. Nyní se nám podařilo získat práva i na nejlepší evropskou soutěž ELF, což dává fanouškům jedinečnou možnost sledovat další skvělý obsah, navíc s českým zástupcem. Věřím, že se Prague Lions bude dařit a probojují se až do závěrečného play off ,“ uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport.

zdroj: O2