Fajn rádio rozšiřuje vysílání do Brna

01.06.2023 13:51

DNES!

Fajn rádio, patřící do skupiny Media Bohemia, dnes zvolilo netradiční formu vysílání z brněnských ulic a škol. Stanice chtěla upozornit cílovou skupinu studentů na to, že opět vysílá z této moravské metropole a zvolila cestu kontaktní guerilla kampaně, do které se kromě moderátorů Fajn rádia zapojil i muzikant Sofián.

Fajn rádio také v průběhu května změnilo zvukový obal a čeká ho ještě vizuální redesign.

▲ Fajn rádio v Brně (foto: Media Bohemia)

Fajn rádio začalo od května opět vysílat na frekvenci 96,4 v Brně. U této příležitosti připravila stanice pro Brňáky kontaktní guerilla kampaň, kdy chodníky v blízkosti středních a základních škol dnes v noci tým Fajn rádia ozdobil logem stanice. Fajn rádio pak překvapilo i dvě vybrané školy improvizovaným koncertem. Před dvě brněnské školy přijela v limuzíně moderátorská parta ve složení Vašek Matějovský, Daniel Žlebek, Aneta Kratochvílová, Petr Hataš a samozřejmě populární zpěvák Sofián, kterého děti milují a který pro ně akusticky zahrál několik svých songů.

„ Kromě vystoupení ve školách jsme spolu s kolegy vysílali přímo z centra města, kam za námi mohli posluchači dorazit. Právě tato direkt marketingová kampaň s prvky guerilly byla přímým vyvrcholením naší moravské kampaně a věřím, že splnila svůj účel ,“ vysvětluje Ondřej Cikán, šéf programu Fajn rádia.

Fajn rádio náhodně vybralo dvě školy v Brně, jednu střední a jednu základní a spoléhalo na moment překvapení. Díky zázemí obchodního zastupitelství Radiohouse, které bude Fajn rádio v Brně zastupovat, kampaň splnila očekávání. Před školy se okamžitě po příjezdu limuzíny seběhly stovky dětí a studentů, kteří si hned tým Fajn rádia a zpěváka Sofiána natáčeli, dělali si s nimi selfie a samozřejmě vše postovali na své sociální sítě.

„ My jsme hodně sázeli na virální potenciál akce a musím přiznat, že se cíl podařil. Během chvíle jsme vyvolali obrovskou vlnu word-of-mouth komunikace, proto budeme s tímto typem akcí určitě pokračovat i v dalších městech. Po Fajn lyžáku jde tak o další koncept, kdy se snažíme aktivovat studenty středních a základních škol, kteří z velké části tvoří naši posluchačskou základnu ,“ doplňuje Petr Uchytil, ředitel marketingu a produktu skupiny Media Bohemia.

Fajn rádio také v průběhu května přistoupilo ke změně hudebního obalu. Ten pro něj připravili profesionálové z Noise Activity. V průběhu léta čeká stanici ještě vizuální proměna.

zdroj: Media Bohemia