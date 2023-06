Lovci hlav i dokument Karel v červenci na CANAL+

16.06.2023 15:07

DNES!

V červenci uvede streamovací platforma CANAL+ premiéru norského seriálu Lovci hlav podle stejnojmenné literární předlohy Joa Nesba a nabídne také dva české celovečerní dokumenty Olgy Malířové Špátové o Karlu Gottovi - Karel a Karel Speciál.

Od 3. července

Všechno, co jsme nestihli

Tři dny před Juliinou svatbou jí zavolali, že její otec se obřadu nezúčastní. Pro jednou má dobrou výmluvu: je mrtvý.

Příběh se odehrává ve Francii a zachycuje komplikované rodinné a partnerské vztahy i vztahy mezi přáteli. Seriál kombinuje prvky dramatu a komedie a vykresluje složitost lidských vztahů i způsob, jakým vyřčená slova ovlivňují naše životy. Režisér Miguel Courtois vnáší do seriálu reflexe o lidské podstatě a díky hereckým výkonům Jeana Rena a Alexandry Marii Lary i směs emocí a humoru.

Seriál je natočen podle stejnojmenného bestselleru francouzského spisovatele Marca Lévyho.

▲ Seriál Borgia nabídne CANAL+ (foto: CANAL+/M7 Group)

Od 10. července

Borgia

Historický dramatický seriál se zaměřuje na život a vládu jedné z nejkontroverznějších a nejmocnějších rodin renesančního období - rodu Borgia. Děj je zasazen do Itálie 15. století a sleduje vzestup a pád rodu Borgia, jejich intriky, ambice a korupci. Příběh se zaměřuje na postavu katalánského kardinála Rodriga Borgii (John Doman), který se stává papežem Alexandrem VI. a tím získává velkou moc a vliv. V čele Vatikánu stanul muž, jehož jméno se stalo synonymem bezohlednosti a na jehož panování se bude vzpomínat jako na největší neslavné kapitoly dějin katolické církve. S pomocí své rodiny a svých důvěrníků se snaží upevnit své postavení a vytvořit dynastii, která by vládla celému světu. Borgiové jsou klan plný intrik, násilí, vražd, chtíče, politiky, víry, incestu, zrady a vykoupení.

▲ Seriál F.B.I. nabídne CANAL+ (foto: CANAL+/M7 Group)

Od 24. července

F.B.I.

Dramatický seriál sleduje tým vyšetřovatelů FBI (Federálního úřadu pro vyšetřování) při jejich každodenní práci, od vyšetřování organizovaného zločinu přes násilné trestné činy, finanční podvody až po teroristické hrozby v New Yorku. Epizody se často inspirují skutečnými událostmi a problémy, kterým FBI čelí, a zároveň se zaměřuje i na osobní životy postav a jejich vlastní výzvy a konflikty. Speciální agentka Maggie Bellová (Missy Peregrym) je empatická, inteligentní, precizní a otevřená novým názorům. Přestěhovala se do New Yorku, aby zapomněla na soukromou tragédii a začala nový život. Speciální agent Omar Adom „OA“ Zidan (Zeeko Zaki) pracoval dva roky v utajení jako agent protidrogového úřadu DEA a po skončení mise se musel stáhnout. V současnosti pracuje jako speciální agent FBI. Při vyšetřování složitých případů se projevují rozdílné povahy obou speciálních agentů a jejich kolegů.

Od 27. července

Lovci hlav - česká a slovenská premiéra

Oslo 2002. Roger Brown je nově zaměstnaný headhunter v exkluzivní personální agentuře. Je mu svěřena prestižní úloha najít nového vrcholového manažera pro ropnou společnost Njord Oil. Roger je na své cestě k úspěchu ochoten udělat cokoli. Manipulace a lži ho brzy začnou dohánět a stávají se nebezpečím pro něj i lidi kolem něj. Seriál byl natočen na motivy stejnojmenného bestselleru Lovci hlav Joa Nesba.

Od 31. července

Karel

Celovečerní dokumentární film Karel nabízí unikátní pohled na osobnost a život Karla Gotta. Režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor.

Film není pouhou přehlídkou jeho slávy, úspěchu či talentu, ale zaměřuje se na to, co se skrývá za tímto veřejným obrazem. Nahlíží zde na Karla jako člověka, milujícího manžela a otce. Natáčení probíhalo jak při jeho veřejných vystoupeních, tak i v domácím prostředí, kde se Gott pohybuje jako obyčejný člověk. Díky Gottově upřímnosti je film autentickým a jedinečným portrétem této legendární osobnosti.

Karel Speciál

Střípky ze soukromí Karla Gotta a jeho rodiny střídají okamžiky ze zákulisí jeho práce. Unikátní záběry, které ještě nikde nebyly uveřejněny, zachytila Olga Malířová Špátová.

zdroj: M7 Group