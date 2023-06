RpMS přidělila volné frekvence. Nejvíce pro Detské rádio

21.06.2023 14:20

Po včerejším ústním slyšení uchazečů o volné rozhlasové frekvence zařazené do aktuálního výběrového řízení dnes slovenský regulátor Rada pro mediální služby (RpMS) rozhodoval o jejich přidělení. Ze třinácti frekvencí zařazených do výběrového řízení přidělil devět kmitočtů. O zbývající čtyři neprojevil zájem žádný uchazeč.

Nejvíce, tři ze čtyř frekvencí, o které žádal, získal vysílatel Marek Petráš pro svou programovou službu Detské rádio, které pokrytí rozšíří v lokalitách Nitra, Rožňava a Prešov. V případě frekvence 87,8 MHz Nitra šlo třem zájemcům o jednu ze dvou nejžádanějších frekvencí tohoto výběrového řízení. Druhou z nich - 93,2 MHz Snina, o kterou se rovněž přihlásili tři uchazeči, Rada přidělila vysílateli D.EXPRES, k.s. pro programovou službu Europa 2 jako jednu ze dvou frekvencí, o které požádal. Po jednom kmitočtu získali také vysílatelé programových služeb Rádio Vlna (Radio Vlna, s.r.o.), FUN RADIO (RADIO, a.s.) a Rádio Šírava (POWER DEVELOPMENT, s.r.o.).

Dvě frekvence, 91,9 MHz Zlaté Moravce, o kterou se přihlásil jako jediný uchazeč, a 104,2 MHz Levice, o kterou žádal i vysílatel rádia SUB FM (SUB FM, s.r.o.), přidělila Rada držiteli licence na vysílání programové služby Rádio v Nitre (Nitranské rádio s.r.o.). Vysílateli programové služby SUB FM Rada nepřidělila žádnou z aktuálně volných rozhlasových frekvencí.

Lokalita Frekvence (MHz) Výkon (W) Přidělena Banská Bystrica 87,7 10000 Rádio Vlna, s.r.o. Nitra 87,8 500 Marek Petráš (Detské rádio) Rimavská Sobota 91,1 200 (nepřidělena) Zlaté Moravce 91,9 200 Nitrianske rádio s.r.o. Snina 93,2 300 D.EXPRES, k. s. (Europa 2) Lučenec 93,5 500 (nepřidělena) Rožňava 95,3 500 Marek Petráš (Detské rádio) Košice 95,7 200 POWER DEVELOPMENT, s.r.o. Žiar nad Hronom 95,8 100 (nepřidělena) Brezno 98,5 200 (nepřidělena) Tvrdošín 98,5 500 RADIO, a.s. Prešov 99,5 500 Marek Petráš (Detské rádio) Levice 104,2 500 Nitrianske rádio s.r.o.

zdroj: RpMS