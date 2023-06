I během léta přinese RTVS pestrý program

26.06.2023 14:26

Pestrý program čeká na diváky a posluchače RTVS během léta. V premiéře nabídne pořady a dokumenty ale také i reprízy oblíbených pořadů. Hlavní televizní kanál Jednotka bude mít zajímavou a oddechovou vyslací strukturu.

Od pondělí do pátku se diváci v dopoledním bloku mohou těšit na hraný seriál české televize "Ranč u Zelené sedmy" a odpoledne jim Jednotka nabídne, mimo jiné francouzskou rodinnou krimi sérii "Julie Lescautová", krimi sérii "Candice Renoir", zda vybrané reprízy soutěže "Duel" a gastronomického magazínu "Nebíčko v papuľke" s letní tématikou a kuchařskými recepty z různých částí Slovenska.

Během letních víkendů nabídne Jednotka dopoledne vysílání pro děti. Nejmenší diváci se mohou těšit na vysílání obnovené premiéry remastrovaného digitalizovaného 7-dílného seriálu "Teta", k nedožitému 85. výročí režiséra Juraje Jakubiska. V neděli dopoledne nabídne Jednotka i premiéry magazínů "Slovensko v obrazoch" a "Svet v obrazoch". Odpoledne bude i během léta pokračovat vysílání oblíbené série "Agátha Chritie: Poirot", kterou doplní tematicky laděné filmy slovenské zlaté klasiky se známými slovenskými herci: "Zemianská česť", "Pozor ide Josefína", "Hriech Kataríny Padychovej", "Kdo odchádza v daždi", "Noční jazdci", "Varuj...", "Priehrada", "Kde som mal pušku", "Vlčie diery" a "Kapitán Dabač".

Jednotka připravila zajímavý letní program i v hlavním večerním vysílacím čase. V pondělí nabídne hrané koprodukční filmy RTVS vyrobené v období po dobu 30 let samostatné Slovenské republiky. Diváci si tak budou moci prohlédnout filmy "Dôverný nepriateľ", "Zátopek", "Na streche", "Vojtech", "Teroristka", "Rukojemník", "Tlmočník" či "Šarlatán". V závěru léta výběr filmů tematicky reflektuje výroční události. 55. výročí začátku okupace Československa si připomene filmem "Rukojemník" a výročí SNP filmem "Tlmočník".

Úterní večery budou během léta patřit divácky oblíbenému seriálu "Komisař Montalbano". Po jeho skončení bude následovat seriál "Viera".

Ve středu bude Jednotka pokračovat ve vysílání oblíbeného cyklu hraných kriminálních příběhů z francouzského prostředí "Vraždy v..."

Čtvrteční prime-time bude patřit 9 premiérovým částem zábavně-cestovatelské show "S úsmevom po Slovensku", ve které čtveřice bude známých osobností (Dominika Kavaschová, Martina Zábranská, Marián Čekovský a Juraj "Šoko" Tabaček) pod vedením kapitána Borise Valábika objevovat zajímavosti v různých krajů Slovenska.

V pátek večer nabídne Jednotka divákům reprízy studiového zábavného programu "Milujem Slovensko" a následně oblíbený cestovatelský dokumentární seriál "Cestou necestou" z různých dovolenkových destinací ve světě.

V sobotu večer se diváci mohou těšit na reprízy vybraných zábavných programů "Záhady tela" a talkše Petra Marcina "Neskoro večer", jakož i zábavného pořadu "Boli sme pri tom", který RTVS vysílala v premiéře u příležitosti 65. výročí začátku televizního vysílání na Slovensku z Bratislavy.

Nedělní večer bude na Jednotce patřit 9-dílnému hranému seriálu "Rebelka z dobrej rodiny", po ní bude ve druhém pásmu následovat seriál "Zasľubený život" a po jeho skončení minisérie "Hotel Európa".

Programová nabídka Dvojky během léta rozšíří portfolio nové slovenské dokumentární tvorby o sedm nových titulů, na kterých se podílela RTVS. Dvouměsíční sezóna uprostřed roku nabídne i několik hudebních programů.

Už v úvodu prázdninového vysílání, v sobotu 1. července, zprostředkuje Dvojka divákům ve 20:00 hodin atmosféru ze 68. ročníku mezinárodního folklórního festivalu "Východná" prostřednictvím večerního přímého přenosu z programu "Jedna krajina". RTVS zaznamená i další vystoupení a uvede je průběžně během léta i podzimu a to podobně, jako připravované "56. folklórní slavnosti pod Poľanou", jejichž dějištěm se stane Detva na následující druhý červencový víkend, kdy se uskuteční i 26. ročník hudebního festivalu Pohoda. Druhý programový okruh ho bude akcentovat během festivalových dnů hudební sérií "Pohoda in the Air".

Strukturu letního vysílání v hlavním vysílacím čase během pracovních dnů otevře blok dvou tematicky zaměřených dokumentů: v pondělí na cestování a poznávání (12-dílná série dokumentů "Posvätné miesta sveta") v úterý na osobnosti a historii (6-dílná série "Šedé eminencie historie", 3-dílná "Dekolonizácia", 2-dílné "Da Vinciho vynálezy", 4-dílné "Dejiny mafie"), ve středy na přírodu a civilizaci (3-dílné "Tropické ostrovy", 5-dílná "Dokonalá planéta", 4-dílné "Modré zóny dlhovekosti"). Ve čtvrtky se diváci mohou těšit na kvalitní dlouhometrážní dokumenty ve slotu "Dokumentární klub", v jehož rámci Dvojka uvede tituly jako "BATAstories", "Jan Werich: Když už člověk jednou je", "Pchjongjang se baví", "Ztraceni v Andách", "Cobain: Montage of Heck", "Corleone: Mafia a krev", "Mokrade - dedictvo Luca Hoffmana", či "Monetove lekná - magie vody a svetla". Později večer bude ve vysílání Dvojky dominovat dramatická tvorba - v pondělí 3-dílný profil Jima Jarmuscha ("Cudzejší ako raj, "Tajomný vlak", "Noc na zemi") a 4-dílný profil afghánských a íránských filmů ("Hava", "Maryam", "Ayesha"; "Róná", "Azímova matka"; "Amir", "Milovaná"), v úterý 2. série seriálu "Geniálna príateľka", ve středy 4. série seriálu "Fargo" a ve čtvrtky dostane prostor slovenská divadelní scéna prostřednictvím převážně komedií ve slotu "Divadelné prázdniny".

Víkendový prime time nabídne divákům Dvojky dramatickou tvorbu. V pátky čeká diváky seriálová klasika ("Tisíciročná včela", "Adam Šangala", "Červené víno"), po které přijde na řadu výběr nejlepších částí z talkshow "Trochu inak s Adélou". Soboty budou patřit novější filmové produkci RTVS ("Čerešňový chlapec", "Marhuľový ostrov", "Anjeli", "Muž so zajačími ušami", "Wilsonov", "Jan Palach", "Dubček - Krátka jar, dlhá zima"; "Nech je svetlo"), 4. sérii seriálu "Príbeh služobníčky" a závěrečným částem seriálu "Chobotnica". V neděli si přijdou na své milovníci populární hudby. Druhý televizní programový okruh uvede v premiéře 10-dílný dokumentární seriál "Popstory" a 10-dílný seriál "Zlatá lýra". Po nich přijde na řadu 6dílná série "Záhradníctvo" a dvoudílný film "Masaryk".

Denní vysílání budou rámcovat až čtyři dětská pásma (ráno, dopoledne, podvečer, večer). Dvojka během prázdnin již tradičně posiluje dětský obsah, dopolední blok doplní půlhodina, ve které budou postupně uvedeny seriály "Nájdi si ma v Paríži", "Spadla z oblakov" a "Tam je hviezda Sirius". V podvečerním vysílání přibude půlhodinový slot vyhrazený pro dětský kvíz "Duel JUNIOR".

zdroj: RTVS