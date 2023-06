SkyShowtime jmenuje ex viceprezidentku Disney výkonnou obchodní ředitelkou

26.06.2023 11:26

DNES!

SkyShowtime jmenuje bývalou viceprezidentku Disney Hristinu Georgievu výkonnou obchodní ředitelkou. Georgieva dříve působila jako viceprezidentka pro distribuci a obchodní rozvoj partnerů ve společnosti Disney.

SkyShowtime oznamuje také rozšíření svého strategického týmu o dva nové seniorní členy: Brett Horowitz z HBO Max nastupuje jako viceprezident obchodní strategie a Anazia Budhwar z Netflixu nastupuje jako ředitelka strategie obsahu.

▲ Hristina Georgieva (foto: SkyShowtime)

Georgieva bude působit pod Sarhanem a povede oddělení distribuce a partnerství ve SkyShowtime. Bude mít odpovědnost za všechny příjmy z B2B segmentu. V této nové funkci bude dohlížet a vést rozvoj nového byznysu a partnerství s kabelovými, satelitními a telekomunikačními distributory, stejně jako s platformami, výrobci zařízení a dalšími partnery, včetně maloobchodníků, spotřebitelských produktů a služeb.

Georgieva dříve působila čtyři roky jako viceprezidentka pro distribuci a obchodní rozvoj partnerů v Disney a byla součástí týmu, který spustil kanál Disney+ v rámci EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). Vyjednávala první dohody s kabelovými, satelitními a telekomunikačními partnery, včetně mnoha zemí, kde působí SkyShowtime.

Georgieva se během své mediální kariéry věnovala řízení distribuce a příjmů. Před nástupem do Disney zastávala seniorní pozice ve společnostech Fox Networks Group a Discovery, kde vedla celoevropské obchodní strategie, partnerství a distribuci. Georgieva bude sídlit v Londýně a k týmu SkyShowtime se připojí ještě letos.

▲ Brett Horowitz (foto: SkyShowtime)

Sarhan zároveň oznámil jmenování dalších dvou nových seniorních manažerů, kteří do SkyShowtime přicházejí z jiných velkých streamovacích služeb. Oba jsou součástí nově vytvořeného strategického týmu a budou podléhat přímo výkonnému řediteli pro strategii Robertu Sotovi, který ke SkyShowtime přišel koncem minulého roku z HBO Max.

Brett Horowitz byl jmenován viceprezidentem pro obchodní strategii a bude dohlížet na strategii růstu předplatitelů v segmentech D2C a B2B, a podporovat týmy marketingu, distribuce a partnerství. Do SkyShowtime přichází ze společnosti HBO Max, kde zastával řadu funkcí včetně vedoucího oddělení dat, výzkumu a plánování, a předtím byl více než sedm let finančním ředitelem společnosti HBO Nordics. Svou kariéru v oblasti médií a zábavy zahájil jako člen finančního týmu HBO v New Yorku.

▲ Anazia Budhwar (foto: SkyShowtime)

Anazia Budhwar nastupuje na pozici ředitelky pro obsahovou strategii. Bude spolupracovat s programovým týmem SkyShowtime na optimalizaci akvizičních a produkčních strategií a na podpoře zapojení diváků. Přichází z Netflixu, kde více než tři roky působila jako vedoucí strategie a plánování. Před Netflixem pracovala v NBCUniversal v Londýně.

zdroj: SkyShowtime