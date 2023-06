První díly seriálu Doktorka Quinnová v sobotu na Nova Lady

23.06.2023 13:15

Již zítra, v sobotu 24.6.2023, odvysílá televizní stanice Nova Lady první dva díly legendárního seriálu Doktorka Quinnová. Hrdinkou jednoho z nejpopulárnějších amerických westernových seriálů devadesátých let dvacátého století je emancipovaná, neohrožená a zásadová žena-lékařka Michaela „Majkí“ Quinnová.

Tuto všestranně sympatickou a s všudypřítomnými předsudky a drsným osudem úspěšně bojující postavu vytvořila původně autorka seriálu Beth Sullivanová. Inspirovala se málo známou historií prvních žen, které tehdy na převážně muži ovládaném Divokém západě šířily myšlenku rovnoprávnosti a stejných šancí pro všechny. Ale nejen pro ženy - v seriálu se mnohokrát setkáme i s bojem za práva domorodých Indiánů anebo černošského obyvatelstva.

▲ Nova Lady uvede seriál Doktorka Quinnová (foto: TV Nova)

Zdroje našla Sullivanová mimo jiné v archivech lékařské fakulty Drexelovy univerzity ve Filadelfii, kde objevila informace o absolventkách pensylvánské Ženské lékařské fakulty, která na konci devatenáctého století, kdy se děj seriálu odehrává, skutečně existovala (a doktorka „Majkí“ se na ni v několika dílech přímo odkazuje). Tyto statečné dámy sice zdárně vystudovaly obor lékařství, ale v praxi rozhodně neměly na růžích ustláno.

Málo lidí totiž věřilo, že by ženy, které v té době měly zcela jinou společenskou funkci, mohly uspět v oblasti, kde před tím dominovali pouze muži. A to je přesně výchozí pozice postavy Michaely Quinnové (hraje ji Jane Seymourová), když jednoho dne přijede z Bostonu do městečka Colorado Springs, aby zde léčila místní obyvatele. Zpočátku se setkává s nedůvěrou, předsudky a nepochopením, které postupně prolomí až zcela nezpochybnitelnými výsledky svého lékařského umění, jimiž zachrání několik životů.

Tím však zdaleka nekončí její útrapy. Samotná žena to v drsném kraji prostě nemá jednoduché, a moc si nepomůže ani tím, když se zamiluje do charizmatického trappera Byrona Sullyho (Joe Lando), který je známým zastáncem a přítelem Indiánů. Přes všechna protivenství a nesnáze se však dále rozvíjí romantický vztah dvou lidí, kteří k sobě prostě patří, ať si kdo chce co chce říká.

Děj sto padesáti epizod, které se natáčely v letech 1993 až 1998 převážně v dekoracích na k tomu účelu vytvořeném ranči společnosti Paramount v Agoura Hills v Kalifornii, obsahuje pečlivě vymyšlenou směs westernového dobového koloritu, romantiky, dobrodružství, lásky s překážkami, dramatických situací, vzájemně propletených mezilidských vztahů - a také dobře naservírovaných morálních a antirasistických poselství.

Není divu, že po skončení seriálu si fanoušci doslova vynutili na televizní stanici CBS ještě natočení dvou celovečerních filmů: Doktorka Quinnová (1999) a Srdce na dlani (2001). Děj posledního snímku se ale už neodehrává na Divokém Západě, ale v Bostonu, odkud Michaela Quinnová původně pocházela.

Seriál Doktorka Quinnová za dobu svého vysílání získal čtyři ceny Emmy a Jane Seymourová obdržela za ztvárnění doktorky Quinnové v roce 1996 Zlatý glóbus.

Co možná nevíte o seriálu Doktorka Quinnová:

Za úspěch seriálu Doktorka Quinnová bezesporu může i představitelka hlavní postavy, britská herečka Jane Seymourová, která v době, kdy jí roli svobodomyslné lékařky nabídli, už byla známou hvězdou. Měla za sebou například postavu věštkyně Solitaire z bondovky Žít a nechat zemřít (1973) a mnoho dalších filmových, ale i seriálových rolí. Zazářila například v seriálech Battlestar Galactika (1978) anebo Na východ od ráje (1981). Přesto pro ni byla nabídka na ztvárnění doktorky „Majkí“ záchranou v nouzi, protože se krátce před tím rozešla se svým třetím manželem, manažerem a obchodníkem s nemovitostmi Davidem Flynnem, který zbankrotoval, a zanechal jí devět miliónů dluhů. V jednom rozhovoru Jane prohlásila, že v tu chvíli by přijala jakoukoliv roli, která by jí pomohla, aby nepřišla o dům a zabezpečila své dvě děti.

Jane Seymourová je umělecký pseudonym britské baletky a herečky Joyce Penelope Wilhelminy Frankenbergové, jejíž otec byl mimochodem lékař-gynekolog a matka zdravotní sestra.

Při natáčení Doktorky Quinnové se Seymourová seznámila se svým čtvrtým manželem, režisérem Jamesem Keachem, s nímž má dvojčata Johna a Kristophera.

Ještě předtím měla Jane Seymourová k velkému nadšení fanoušků románek i se svým kolegou Joem Landem, ale protože byl představitel jejího seriálového partnera Sullyho o deset let mladší, dlouho jim to nevydrželo.

Jednu z výrazných postav seriálu, Jakea, hraje manžel autorky Sullivanové Jim Knobeloch.

Velký rozruch a nelibost mezi diváky způsobila herecká výměna v roli osvojené dcery doktorky „Majkí“ Coleen. Původně ji hrála Erika Flores, a když jí po pěti letech vypršela smlouva, vystřídala ji Jessica Bowmanová. Fanoušci protestovali, ale nakonec si zvykli.

Jednou z hvězd, které se v seriálu objevily, byl i nejznámější countryový zpěvák Johnny Cash.

Filmový ranč v Agoura Hills, kde se natáčelo, se stal na dlouhá léta doslova turistickou atrakcí, kam přijížděly stovky fanoušků seriálu, aby na vlastní oči zhlédli prostory, v nichž se pohybovaly jejich oblíbené postavy. Vše ale zničil velký lesní požár, který v roce 2003 zachvátil značnou část Kalifornie.

zdroj: Nova