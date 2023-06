Magnat a The Explorers - nové programy v NTV Plus

30.06.2023 12:31

DNES!

Programová nabídka ruské satelitní a online pay-tv platformy NTV Plus se ve čtvrtek 29. června 2023 rozšířila o dva nové tématické programy - Magnat a The Explorers.

Magnat je televizní kanál o úspěšných lidech z různých koutů Ruské federace, jejich bohatých zkušenostech a úspěších v podnikání, vědě a kultuře.

Stanice byla zařazena do balíčků Bazovyj Onlajn (Basic Online) a Ekonomnyj (Economy) a dále do archivních balíčků Vse vklučeno 549 (All Inclusive 549), Vse vklučeno 999 (All Inclusive 999), Bazovyj Zapad (Basic West), Bazovyj (Basic), Bazovyj Plus (Basic Plus) a Lajt Plus (Light Plus).

The Explorers je nový francouzský vzdělávací televizní kanál. Stanice vysílá pořady o různých zemích a lidech, kteří tam žijí. Přináší pořady o jejich zálibách, tradicích, řemeslech a způsobu života. Kanál nabízí také mnoho dalších informací o naší planetě, o ohrožených druzích zvířat a rostlin, o jedinečných koutech Země a historických památkách.

Program byl zařazen do balíčku Razvlekatelnyj (Entertainment) a také do archivních tarifů Vse vklučeno 999 (All Inclusive 999), Bazovyj (Basic) a Bazovyj Plus (Basic Plus).