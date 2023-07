ČT sport přinese v létě zápasy z pěti soutěží

12.07.2023 08:34

DNES!

Mistrovství světa žen, předkola Evropské konferenční ligy, zápasy Mistrovství Evropy žen do 19 let, pravidelné ligové přenosy, utkání domácího poháru nebo návrat oblíbeného pořadu Dohráno.

Pro nadcházející týdny připravila Česká televize fotbalem nabitý program, v němž nabídne zápasy z celkem pěti soutěží. Hostit jej budou programy ČT sport a ČT sport Plus.

Již v úterý 18. července přinese Česká televize sportovním fanouškům přenosy z Mistrovství Evropy žen do 19 let, v nichž české reprezentantky postupně nastoupí proti výběru Francie (18. července), Islandu (21. července) a Španělska (24. července). Zápasy základní skupiny ME českých juniorek z Belgie bude ČT vysílat v podvečerních a večerních hodinách.

Z historicky devátého mistrovství světa žen ve fotbale, jehož pořadateli jsou tento rok Austrálie a Nový Zéland, nabídne Česká televize od 20. července každý hrací den přímý přenos vybraného utkání. Celkem divákům naservíruje pětadvacet zápasů, a to včetně zahajovacího střetnutí a finálového souboje.

O několik dnů později se na obrazovkách ČT sport objeví předkolo Evropské konferenční ligy, v rámci nějž se 27. července utká norský klub Bodö/Glimt s pražskými Bohemians 1905. Ti na návrat na evropskou scénu čekali plných šestatřicet let. Třetí srpnový den se v předkole stejné soutěže představí i další český klub - Viktoria Plzeň, která změří síly s kosovskou Dritou.

Komentář a ohlédnutí za zápasy první fotbalové ligy přinese od 23. července vždy v neděli večer oblíbený pořad Dohráno. A hned v pondělí 24. července zahájí svou televizní sezonu druhá česká nejvyšší soutěž zápasem mezi Brnem a Vlašimí.

