ČTÚ vyhlásil tendr na sítě DAB+

01.08.2023 09:41

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyhlásil výběrové řízení na provozovatele DAB+ multiplexů. O kmitočtové příděly mohou zájemci podáva žádosti do konce tohoto měsíce.

Dokument s plným názvem Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174-230 MHz najde zájemce na webových stránkách úřadu.

Žádosti mohou zájemci o příděly podávat do 31. 8. 2023; do stejného termínu je třeba složit peněžní záruku. Samotná aukce je plánována v průběhu října.

„ Kmitočtové pásmo pro FM vysílání je téměř plné, tato nová platforma umožní novým programovým hráčům vstoupit na trh. Kmitočtové pásmo pro DAB se podařilo po několikaleté intenzivní práce zkoordinovat v průběhu roku 2022 a je tak možné jej využít. Vedle již úspěšně běžícího digitálního vysílání Českého rozhlasu tak umožníme i rozvoj komerčních sítí DAB ,“ uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert.

Ve výběrovém řízení jsou stanovena rozvojová kritéria, která by měla zajistit nejen úspěšný rozvoj DAB vysílání, ale i efektivní využití přidělených rádiových kmitočtů. Celoplošné sítě mají do 18 měsíců pokrýt 50 % obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsíců pokrýt 80 % obyvatel a dálnic. Regionální vysílání má pokrýt 40 % obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 % obyvatel regionu.

Mezi výhody digitálního rozhlasového vysílání patří zejména možnost rozšíření nabídky celoplošně šířených programů. Dále se jedná o možnost lepší zvukové kvality nebo různé doplňkové multimediální funkce a aplikace, ke kterým příjemce nepotřebuje internet. DAB by měl umožnit výrazně lepší kvalitu a dostupnost příjmu za pohybu, tedy zejména v automobilech. Všechny nově prodávané automobily už povinně několik let přijímač DAB musí obsahovat.

zdroj: ČTÚ