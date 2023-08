Nova Cinema na podzim: Akční thriller Tenet či sci-fi Elysium

02.08.2023 18:21

DNES!

Premiéry celosvětově úspěšných filmových megahitů nebo legendární válečné spektákly i romantické komedie. To bude podzim na filmovém kanálu Nova Cinema.

Diváci se mohou těšit například na akční thriller Tenet režiséra Christophera Nolana. Mysteriózní atmosféra je čeká ve snímku Reminiscence v hlavní roli s Hughem Jackmanem. O napínavé dobrodružství v hlubinách vesmíru se postará Tye Sheridan a Lily-Rose Depp ve filmu Vesmírná mise.

Úžasnou podívanou nabídne také premiéra životopisného thrilleru Roberta Zemeckise Muž na laně. Diváci se mohou těšit i na oblíbené filmové tituly jako např. strhující akční sci-fi Elysium s Mattem Damonem a Jodie Foster.

Do světa fantazie vstoupí v pohádkovém příběhu Stevena Spielberga Obr Dobr nebo animované komedii Mimoni. Do dávných časů přenese diváky akční Boj o hedvábnou stezku nebo kultovní Vykoupení z věznice Shawshank.

Na podzim je připravenbohatý program i na dalších tématických kanálech skupiny Nova.

Diváci stanice Nova Action se na podzim, vedle dalších řad oblíbených zahraničních sérií a reality show, mohou těšit na kultovní válečné filmy, jako Kam orli nelétají, Kellyho hrdinové, Bitva v Ardenách nebo Bojové nasazení a Tucet špinavců. Fanoušci žánru sci-fi se dočkají dobrodružství posádky hvězdné lodi Enterprise v sérii filmů Star Trek.

Nova Lady nabídne romantické filmy a seriály i oblíbené reality show. Do světa luxusních nemovitostí zavede diváky show Hledá se dům pro milionáře: Los Angeles. Svět luxusu a dobrodružství nabídnou reality show Život na jachtě: Pod plachtami a Život na jachtě: U protinožců. Do světa vášně a lásky zavede diváky Zrazená láska, v seriálu Mateřská láska budou prožívat dojemný příběh dívenky Zeynep a emoce nebudou chybět ani v seriálu Druhá strana lásky z prostředí rodinné advokátní kanceláře. Do světa britské královské rodiny zavede diváky příběh Harry a Meghan: Královská romance.

Nova Fun je oblíbenou adresou především pro milovníky kultovních sitcomů. V nadcházející sezoně se mohou těšit na seriálovou komediální novinku Superstore z prostředí obrovského supermarketu, ovšem čekají je i další sitcomové poklady, jako Teorie velkého třesku, Přátelé, Krok za krokem, Dva a půl chlapa nebo Průměrňákovi. Fanoušci animáků si jistě nenechají ujít oblíbené tituly jako Bobovy burgery či Americký táta.

Nova Gold bude pokračovat ve své široké nabídce nejsledovanějších detektivních seriálů. Do podzimního programu bude patřit oblíbený seriál To je vražda, napsala s legendární Angelou Lansbury. Do světa kriminalistiky se diváci ponoří v seriálu Myšlenky zločince. Odložené případy nabídnou divákům pohled na práci vyšetřovatelů, kteří se specializují na nevyřešené kauzy. V seriálu Lovci zločinců budou diváci sledovat práci elitního týmu vysoce kvalifikovaných agentů. A nebude chybět ani vyšetřování vražd v seriálu Kriminálka Las Vegas. Milovníci nadpřirozena se mohou těšit na mysteriózní Médium. Podzimní nabídku detektivních seriálů doplní i ty, v nichž hrají důležitou roli nekonvenční kněží. Ten první je katolický, jmenuje se Don Matteo a ve stejnojmenném italském seriálu ho hraje nestárnoucí modrooký blonďák Terence Hill. Dalším charismatickým knězem je mladý reverend anglikánské církve v seriálu Grantchester.

zdroj: Nova