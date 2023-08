Max Original natočí třetí řadu seriálu A jak to bylo dál...

23.08.2023 15:07

Společnost Max natočí další nové pokračování seriálu A jak to bylo dál... producenta Michaela Patricka Kinga. Jedenáctidílná druhá série měla premiéru 22. června a skončí 24. srpna na HBO Max.

Obsazení druhé série: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang, Alexa Swinton a John Corbett.

▲ Max Original natočí třetí řadu seriálu A jak to bylo dál... (foto: Max Original/HBO Max/WBD)

Sarah Aubrey, VP pro původní obsah společnosti Max říká: „ Je nám potěšením sdělit, že od uvedení 2. řady se seriál A jak to bylo dál... řadí na první místo v žebříčku Max Original a je dosud nejsledovanějším vracejícím se seriálem Max Original. S blížícím se očekávaným čtvrtečním finále sezóny, gratulujeme producentovi Michaelovi Patrickovi Kingovi a jeho skvělého týmu scénáristů, producentů, herců a štábu, kteří nás i po 25 letech okouzlují dynamickými přátelstvími a poutavými příběhy. Nemůžeme se dočkat, až diváci uvidí, kam třetí série zavede naše oblíbené Newyorčany .“

Druhá série seriálu AND JUST LIKE THAT..., kterou časopis Vanity Fair označil za „ideální úvod do léta“, byla deníkem The Guardian označena za „skvělou podívanou“ a časopisem People za „sexy“, „odvážnou“ a „svižnou“.

Tvůrci: Michael Patrick King spolu s producenty Johnem Melfim, Julií Rottenberg, Elisou Zuritsky, Sarah Jessicou Parker, Kristin Davis a Cynthií Nixon. Seriál HBO „Sex ve městě“ vytvořil Darren Star podle knihy Candace Bushnellové „Sex ve městě“.

zdroj: WBD