Do Osady se vrací nesourodí chataři. Od září na ČT1

22.08.2023 15:33

DNES!

Fiktivní osada v okolí středočeského Nižboru po dvou letech ožije v nových deseti epizodách divácky úspěšného seriálu. Úvodní díl druhé série Osady uvede ČT1 v pátek prvního září od 20:10 hodin.

Na víkendy do přírody bude od jara do podzimu opět jezdit kadeřnický pár Rubalových, tedy Petra Nesvačilová a Radek Holub, úspěšní podnikatelé Južanovi, tedy Eva Leinweberová s Igorem Barešem, Ivana Chýlková coby spisovatelka milostných románů Rybáková, i Stanislav Majer, jehož Michal Franěk odešel od policie. K dalším oblíbeným rodinám Krausových a Srovnalových přibude i jedna nová.

▲ Osada II. Od září na ČT1 (foto: Tereza Suchánková)

„ Každá z postav si za dva roky prošla vývojem, vzájemné vztahy se vyostřily, a v Osadě teď panuje poněkud výbušnější atmosféra. Južanovi už nemusejí předstírat, že nejsou bohatí, manželství Rubalových připomíná běh přes minové pole a rušno je i u Srovnalových. Zatímco ajťák David dál propadá fenoménu chataření, výchova dvouleté dcery přerůstá jeho manželce Ivaně přes hlavu. Největší posun nastal u Fraňka, který si udělal psychologický kurz a provozuje značně podezřelou poradnu ,“ odtajňuje některé dějové zápletky nových epizod Osady kreativní producent ČT a dramaturg seriálu Josef Viewegh.

Druhá řada Osady je pro scenáristu Petra Kolečka prvním seriálovým pokračováním, které pro Českou televizi napsal. „ Je vždy trochu náročné se do projektů vracet, protože něž se vyhodnotí, že první série byla úspěšná, tak uplyne i pár let a člověk už je myšlenkami jinde. Proto nevzniklo ani pokračování Čtvrté hvězdy ani Trpaslíka. V případě Osady jsme ale s Radkem Bajgarem nakonec našli cestu, jak se znovu pobavit ,“ vysvětluje Petr Kolečko.

▲ Osada II. Od září na ČT1 (foto: Tereza Suchánková)

Ve druhé řadě už se sice neobjeví obyvatelé jedné chaty, tedy Pavel Nový a Jana Švandová, ale přistěhují se nové postavy. „ Kociánovi? To je rodina taxikáře z Chomutova. Finální podoba našich postav byla i zlehka inspirována představou nás herců po vzájemných diskuzích s panem režisérem, který má na výsledné charakteristice naší rodiny lví podíl ,“ zdůrazňuje Marek Daniel, jehož postava se v pokračování Osady jmenuje Fanda Kocián. A Ivana Uhlířová, která hraje jeho manželku, dodává: „ Výrazným rysem našich charakterů je, že za každých okolností chceme pro sebe urvat co nejvíc. Dominantnější v naší seriálové rodině je otec, já hraji sice takovou klidnou a tichou matku, která ale, když se zavřou dveře, tak si také dokáže říct svoje. A naše děti? To je dokonalá ukázka toho, že čím přísnější rukou je rodiče vychovávají, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že budou dělat pravý opak .“

První řada Osady měla v programu České televize premiéru na podzim roku 2021. Od letošního června ji divákům připomíná prázdninová repríza. K vidění je i v iVysílání.

zdroj: ČT