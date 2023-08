Déčko České televize slaví 10. narozeniny

31.08.2023 14:29

DNES!

Česká televize si připomíná významné výročí. Vedle programu ČT art slaví desáté narozeniny také dětský kanál Déčko (ČT:D). Divákům přináší 10 let zábavy, vzdělávání a dobrodružství.

Déčko vysílá každý den od šesté hodiny ranní až do večerní osmé hodiny.

Celou dekádu děti nejen baví, ale i vzdělává, motivuje ke sportu nebo třeba učí vařit. Nejinak tomu bude nadcházející podzim, na který si ČT :D tradičně přichystalo bohatou nabídku premiér.

▲ Nové díly Večerníčku Žížaláci (foto: Česká televize)

„ Když jsem před dvanácti lety psal do svého kandidátského projektu na místo generálního ředitele České televize první myšlenku na založení programu věnovanému zábavě a vzdělávání dětí, nedovolil jsem si doufat, že se nám za pár let podaří vytvořit tak vyhledávaný, respektovaný a bezpečný prostor pro nejmenší diváky ,“ bilancuje generální ředitel České televize Petr Dvořák a pokračuje: „ Déčko denně oslovuje bezmála dvě stě tisíc dětí. A daří se mu i v mezinárodním srovnání. Hned po spuštění se zařadil mezi top tři nejvyhledávanější dětské veřejnoprávní programy v Evropě a za celých deset let existence z této trojky nevypadl .“

V pravidelném podvečerním čase popřeje Déčku v závěru letních prázdnin také Večerníček, a to prvním dílem nejnovější animované série Žížaláci. Ta se mimochodem, s celkem dvaapadesáti díly, stane nejdelším původním animovaným večerníčkem od roku 1989. Novými epizodami bude pokračovat i loutkový seriál Zahrádka pod hvězdami o malém Ježíškovi, jeho rodičích Marii a Josefovi a kamarádech Tomášovi a Petrovi.

Na podzim si Déčko pro své diváky připravilo celou řadu původních pořadů. Hned první zářijové pondělí bude třináctidílný animovaný cyklus vyprávět Co všechno umí počasí.

A následně v říjnu přenese děti za deseti různými druhy umění kouzelný Múzohled v seriálu Múzárium aneb Všechny múzy světa.

V patnácti dílech série o záchranářských profesích Zachraň se, kdo můžeš bude trojice průvodců čelit nečekaným krizovým situacím vyžadujícím zásah některé ze složek Integrovaného záchranného systému. Děti tak populárně naučnou formou zjistí, co dělat, když jde o život.

Již podruhé se vypraví také do Datové Lhoty - v nových příbězích se dozví, jak funguje počítačová myš, k čemu slouží restart, co znamená chytrý spotřebič nebo na co si dát pozor při instalaci aplikace.

A v pořadí již třetí řady se dočká Zvěd, v němž průvodci Vojtěch Klinger a jeho fenka Maggie odhalí zajímavá fakta o vzduchu. Chybět nebude ani tradiční celoroční soutěž Déčka.

zdroj: ČT