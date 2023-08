Slovenské Rádio VIVA s prodlouženou platností licence

30.08.2023 17:57

Provozovatel slovenské privátní stanice Rádio VIVA může šířit svůj program k posluchačům i v dalších letech. Slovenský regulátor médií RpMS (Rada pro mediální služby) na svém posledním zasedání konaného 30. srpna 2023 rozhodl o prodloužení platnosti terestrické licence programu.

Společnosti Rádio VIVA s.r.o. byla prodloužena platnosti její licence o 8 let. Vysílat tak může až do 6.10.2032 a to na všech přidělených vysílacích frekvencích:

• 93,3 MHz Bratislava

• 94,9 MHz Bratislava

• 94,9 MHz Bratislava Devínska

• 99,4 MHz Banská Bystrica

• 100,7 MHz Zvolen

• 101,0 MHz Nitra

• 101,0 MHz Trnava

• 101,1 MHz Bratislava

• 101,1 MHz Bratislava IV.

• 101,9 MHz Žilina

Provozovatel stanice Rádio VIVA, společnost Zoznam Radio VIVA s.r.o. požádala o prodloužení platnosti licence již 2.3.2023. Platnost původní licence vyprší až 6.10.2024. O prodloužení licence může vysílatel požádat nejdříve 20 měsíců a nejpozději 19 měsíců před zánikem své licence.

Rádio VIVA se zaměřuje na dospělé posluchače v produktivním věku. Po hudební stránce stanice není výrazně vyprofilované - hraje nové a starší hudební díla. V programu stanice je také zpravodajství.