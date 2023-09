Ztracená rodina na TV Nova zprostředkuje dojemná setkání lidí

06.09.2023 09:01

DNES!

Po celé naší zemi je mnoho lidí, kteří hledají své blízké. Děti, které byly opuštěny v prvních hodinách svého života, nebo byly svým rodičům odebrány.

Ti všichni dnes jako dospělí lidé mají jednu stejnou touhu - poznat své blízké. Dojemné příběhy šťastných shledání nabídne nový pořad Ztracená rodina s průvodci Terezou Pergnerovou a Mirkem Vaňurou. Vždy ve čtvrtek, poprvé 7.září, ve 21:35 na TV Nova. Nebo již nyní na Voyo.

▲ Ztracená rodina již ve čtvrtek na TV Nova (foto: TV Nova)

Ztracená rodina nabízí poslední šanci lidem, kteří zoufale touží najít dávno ztracené příbuzné. Pomáhá hrstce lidí, z nichž někteří mnoho let marně hledají členy rodiny. Zkoumá pozadí a kontext odcizení každé rodiny a sleduje detektivní práci a často složitý a emocionální proces hledání každého ztraceného příbuzného, než se znovu shledají. S pomocí a podporou Terezy a Mirka je každý příbuzný veden procesem, při kterém jsou vystopováni členi rodiny, které hledal - v některých případech i po většinu svého života.

Ztracená rodina odhaluje pozadí každého případu, sociální kontext a důvody, proč k těmto odcizením došlo. Od dospívajících matek, které se cítily neschopné si ponechat své děti, otce, kteří odešli od rodiny, až po adoptované děti, které celý život touží poznat své biologické rodiče a příbuzné.

„ Nový formát letošního podzimu plného novinek - Ztracená rodina - je nabitý emocemi, které vycházejí z letitých trápení nebo nezhojených křivd. O to silnější a radostnější jsou pak momenty shledání, nebo smíření ,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova, a dodává: „ Je jen velmi málo televizních osobností, které by dokázaly citlivě a empaticky pracovat s takovými, mnohdy velmi křehkými, tématy. Tereza Pergnerová je jednou z nich. Velké díky za to, že můžeme navracet svým divákům ztracené rodinné štěstí, patří právě Tereze a Mirkovi, bez jehož proslulých investigativních postupů by to nešlo .“

„ Ztracená rodina přináší pohled na silné lidské osudy. Bez příkras. Divák může být zprostředkovaně součástí hledání i shledání blízkých lidí, kteří se spatřují někdy poprvé a jindy třeba po dlouhých padesáti letech. Není to projekt, který by chtěl zaujmout ukazováním extrémů, konfrontační technikou. Obsahem projektu jsou často velmi bolestná, letitá odloučení, nedorozumění, křivdy, vědomé i nevědomé nepravdy a k těm je třeba přistupovat s velikým respektem, citem a opatrně zacházet s každou informací. Nejde tedy o senzace, ale o hluboké lidské prožitky ,“ říká Tereza Pergnerová.

Každá epizoda přinese dva příběhy. První příběh je o sympatickém Davidovi, který byl odebrán své rodině a touží už roky poznat svou biologickou matku. Ve druhém příběhu se televize Nova pokusí spojit sestry, které o své existenci navzájem nevěděly. Jedna žije v Praze, druhá v daleké Kanadě.

„ Z natáčení v Kanadě mám velmi silný zážitek. Jednak jsem kanadský Vancouver viděl poprvé a je to nádherné město spjaté s úžasnými přírodními scenériemi v jeho okolí, navíc proslulé zázemím pro filmaře a tvůrce mnoha světoznámých seriálů. Ale já to mám navíc spojené s Kate, kterou jsme tu hledali, a když jsme se s ní setkali, tvrdila, že vůbec nemluví česky. Mně se ale podařilo ji rozmluvit a měl jsem z toho velikou radost ,“ uzavírá Mirek Vaňura.

