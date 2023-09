Snídaně na TV Nova přidává nové prvky

05.09.2023 13:08

DNES!

TV Nova představila divákům v posledních týdnech řadu novinek. Jedná se například o rubriku Tajný host, který moderátory Johana Mádra a Ondřeje Havla „potrápí“ vždy první středu v měsíci.

Předem mohou diváci hádat, kdo to bude, a to podle indicií zveřejněných na sociálních sítích Snídaně. „ Jako moderátoři živého vysílání jsme samozřejmě vždy rádi připraveni na to, s kým a o čem si budeme povídat, ale improvizace má čas od času také něco do sebe ,“ shodují se s úsměvem Ondřej s Johanem.

▲ Moderátoři Snídaně na TV Nova (foto: Tomáš Martínek, TV Nova)

Aby si překvapení neužívali při živém vysílání jenom Johan s Ondřejem, připravila si redakce nečekaný prvek i pro kuchaře, kteří jsou pravidelnou součástí ranního vysílání. „ Říkáme tomu kolo neštěstí, na němž si vytočí nějakou překážku při vaření, třeba nečekanou ingredienci, kterou musí do receptu zapracovat, nebo přípravu chodu navíc ,“ vysvětluje Samira Al Aliová, vedoucí vysílání Snídaně.

Nechybí ani Blesková výzva, kdy musí daný host velmi rychle reagovat a odpovědět na nějakou záludnou otázku do pěti vteřin. „ Chceme, aby se diváci ráno nejen něco dozvěděli, ale také zahájili den s úsměvem na rtech a dobrou náladou ,“ říká Samira Al Aliová.

zdroj: Nova