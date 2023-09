BBC vypne poslední SD, dokončí přechod na HD

06.09.2023 09:23

DNES!

Poslední televizní programy britské BBC (British Broadcasting Corporation) v MPEG-2 v klasickém SD rozlišení a rozhlasové programy šířené v DVB-S multiplexu na satelitu Astra 2E (28,2°E) brzy ukončí své vysílání.

Britský veřejnoprávní vysílatel začal diváky upozorňovat, že její zastaralá forma distribuce obsahu v SD bude brzy ukončena a diváci by měli upgradovat a přeladit své satelitní boxy na HD modulaci programů.

▲ Informace BBC k vypnutí SD distribuce

BBC aktuálně k distribuci národních programů BBC v SD používá na pozici 28,2°E jediný transpondér na satelitu Astra 2E, na kmitočtu 10,803 GHz s horizontální polarizací. V multiplexu jsou šířeny všechny hlavní programy v základních verzích (bez regionálního zpravodajství). Základní SD distribuce BBC byla v provozu pro diváky, kteří doposud neupgradovali své přijímací zařízení. Měli tak dostatek času na případnou výměnu přijímače za novější.

K vypnutí programů BBC v SD dojde na začátku roku 2024.

Detailní informace o přechodu BBC na satelitní HD vysílání najde zájemce na stránkách www.hdsatelliteupgrade.co.uk .

▲ Informace BBC k vypnutí SD distribuce

Na kmitočtu 10,803 GHz jsou šířeny v MPEG-2 v SD programy BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, BBC Scotland, BBC Alba, BBC News, BBC Parliament, BBC Red Button, CBBC a CBeebies. Vedle těchto tv programů jsou v multiplexu i všechny rozhlasové programy BBC.

Multiplex pracuje v britském paprsku. Hlavní pokrytí je tedy nasměrováno na britské ostrovy. Směrem do Evropy signál slábne. Příjem je možný v některých částech Evropy s parabolami větších rozměrů.

V HD rozlišení nabízí BBC všechny své stanice, včetně BBC One s bloky regionálního zpravodajství.

technické parametry - multiplex BBC s SD distribucí:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 10,803 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA