Prima COOL na podzim: Partička - Nová krev i Bodyguardi

26.09.2023 16:12

Na Prima COOL se během podzimu objeví hned několik programových novinek. Už 5. října startuje talentová soutěž o nejvtipnějšího improvizátora Partička - Nová krev.

31. října se přidají Bodyguardi v původním komediálním seriálu nového žánru progressive fiction a v dokumentární sérii PORNO! budeme sledovat osudy dvou mladých pornoherců.

▲ Tváře nových pořadů Prima COOL (foto: FTV Prima)

Ještě letos na podzim na Prima COOL přistane POP COOLT - zábavný popkulturní kompas pro 21. století, a netradiční pohled na naši historii ukáže již brzy Mikýřova hysteorie českých dějin.

▲ Marek Singer, generální ředitel FTV Prima (foto: FTV Prima)

„ Prima COOL je na trhu již čtrnáct let a mezi mladou cílovkou 25 až 39 let patří mezi tradiční zavedené značky skupiny Prima. V programovém schématu aktuálně sázíme na žánrovou pestrost až drzost a nebojíme se neotřelých témat. Podzimní sezónu jsme začali dokumentem o doživotně odsouzených vrazích Bez lítosti, novou krev do žil vléváme Partičce a přinášíme i netradiční pohled do zákulisí pornoprůmyslu. A věřím, že diváky pobavíme černým humorem u komediálního seriálu Bodyguardi ,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

Partička - Nová krev

Nový formát spojí oblíbené hry z legendární Partičky, hledání improvizačních talentů i komiky, které máte rádi. V nové talentové soutěži Partička - Nová krev budeme hledat rozeného vtipného improvizátora, protože i improvizace je talent. Účastnící projdou sítem úkolů a her známých z Partičky, aby na konci zůstal jen ten nejlepší. Komu se podaří dojít až do finále a získat vítězství v této netypické disciplíně? Sestavíme novou Partičku, novou krev? Porotu této nové show nemůže tvořit nikdo jiný než Richard Genzer, Michal Suchánek a Dano Dangl. Moderátorem zábavných večerů plných improvizačních soubojů bude Michal Novotný. Postupně vybereme finálovou dvanáctku a z ní už za pomoci diváků vznikne nová improvizační čtyřka. Ale nejlepší může být jen jeden a je možné, že se mu dostane pocty si zahrát se skutečnou legendární Prima Partičkou.

Od 5. října každý čtvrtek ve 21.15 na Prima COOL

▲ Prima COOL je nejúspěšnější tématický kanál pro muže (foto: FTV Prima)

Bodyguardi

Dalším z původních projektů, který osvěží vody kanálu Prima COOL, jsou i Bodyguardi. Komediální seriál nového žánru progressive fiction slibuje, že i s gangstery může být legrace. Co díl, to jeden ucelený příběh, a každý z nich vyprávěný s odzbrojující nekorektní nadsázkou. Tvůrci si bez slitování berou to nejlepší z toho, co bylo v žánru kriminálních a gangsterských filmů natočeno, a kombinují to se zajímavými popkulturními odkazy. Seriál Bodyguardi těží z kontrastu mezi elegancí gangsterského prostředí a běžnou českou realitou. Tato kombinace nevyhnutelně přináší řadu komických situací. A když k tomu připočtete důraz na vtipné dialogy, stylovou výpravu a pečlivou hudební dramaturgii, slibují Bodyguardi být přesně mířenou trefou do černého. Obrazové a střihové pojetí se ponese ve stylu filmů Martina Scorseseho, Guye Ritchieho či Quentina Tarantina. Čekají vás tedy střídající se stylově komponované záběry s filmovými efekty a jump cuty, včetně nezvyklých úhlů pohledu. V režii Davida Laňky a Martina Müllera se v hlavních rolích objeví Predrag Bjelac, Adam Ernest a Ondřej Malý.

Od 31. října v úterý 21.30 na Prima COOL

PORNO!

Dokumentární série PORNO! představí příběh dvou českých herců, kteří se pornem živí. Zkušený pornoherec Lukáš Trojan, jehož profesní přezdívka je Lutro, a mladá Kristýna s uměleckým jménem Isabella De Laa seznámí diváky se světem českého i evropského pornoprůmyslu. Prozradí nejen to, jaký mají ke své práci vztah, ale v každém ze šesti dílů budou řešit i jedno konkrétní téma. Pokud si kladete otázky typu jak se dostat do porna, jak být profesionál, jak mít správný sex nebo jak zůstat sám sebou, pak odpovědi možná najdete právě v odpovědích našich respondentů, které ilustrují jejich životní zkušenosti.

Od 31. října v úterý od 22.00 na Prima COOL

▲ Podzimní programové schéma Prima COOL (foto: FTV Prima)

POP COOLT powered by Kinobox

POP COOLT powered by Kinobox je zábavný popkulturní kompas pro 21. století, kde se dozvíte vše, co vás baví a zajímá ze světa filmů, seriálů, her, komiksů a umění. Moderátoři Alžběta Trojanová, Mikoláš Tuček a Tereza Tobiášová vám ukážou zákulisí, prozradí filmové triky a představí novinky z kin i streamovacích služeb. Těšit se samozřejmě můžete i na zajímavé VIP hosty.

Letos na podzim na Prima COOL

Mikýřova hysteorie českých dějin

Mikýř naservíruje netradiční pohled do české historie. Jeden z?nejuznávanějších influencerů současnosti, Martin Mikyska alias Mikýř, provede diváky v osmidílné sérii lokalitami výjimečnými pro českou historii a?postaví dějepisné školní vědomosti do pozoruhodných souvislostí.

