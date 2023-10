C More a MTV se ve Finsku sloučily

13.10.2023 20:07

včera

V úterý 10. října 2023 byl ve Finsku dokončen rebranding kanálů a služeb C More. Obsah streamovacích platforem MTV Katsomo a C More byl sloučen do nové služby MTV Katsomo, což znamená, že nyní lze veškerý obsah finského vysílatele MTV Oy sledovat v jedné službě a s jedním přihlášením.

Další lineární kanály C More jsou dostupné pod novými názvy a jsou šířeny i na družicích Thor (0,8°W) v rámci platformy Allente.

Nová podoba MTV Katsomo nabízí bezprecedentní a komplexní nabídku vysoce kvalitního obsahu a žánrů, od dramat až po zpravodajské a publicistické pořady, od sportovních pořadů po relace pro děti a od zábavy po filmy a reality show. V rámci placeného verze MTV Katsomo+ je k dispozici mnohem více obsahu.

Placené kanály z portfolia C More zároveň získaly novou image. C More Juniori, C More Max, C More Sport 1 a C More Sport se změnily na MTV Juniori, MTV Max, MTV Urheilu 1 a MTV Orheilu 2. První stanice vysílá pořady a filmy pro děti. Zbývající tři stanice se zaměřují na sport a vysílají mimo jiné fotbal, hokej, tenis, atletiku a golf.

Letos v srpnu finské verze C More First a C More Series se změnily na MTV Aitio a MTV Viihde.

technické parametry - MTV Juniori, MTV Urheilu 1 HD:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 10,872 GHz, pol. H, SR 25000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Conax + Nagra MA + Videoguard

technické parametry - MTV Max HD:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 10,841 GHz, pol. H, SR 25000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Conax + Nagra MA + Videoguard

technické parametry - MTV Urheilu 2 HD:

• Thor 5 (0,8°W), freq. 11,247 GHz, pol. V, SR 24500, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, CA Conax + Nagra MA + Videoguard

zdroj: satkurier.pl